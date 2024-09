Drámai jelentés jött a frontról: az egész Donbasz eleshet, az ukránok már Dnyipró védelmére készülnek

Röpcke hangsúlyozza: Ukrajna keleti frontvonalán egyre tarthatatlanabb a helyzet, az orosz haderő Pokrovszk, Toreck, Vuhledár térségében nyomul előre, illetve támadják Csasziv Jart, Luhanszk megye ukrán kézen lévő településeit és Harkiv megyét is.

Az elmúlt hetekben olyan szektorokban tudott előrenyomulni az orosz haderő, ahol több mint két éve nem volt mozgás.

A német újságíró úgy látja, az ukrán hadvezetés túl szélesre húzta a frontvonalat azzal, hogy megtámadták Kurszk megyét, de emellett túl sok most az ukrán haderőben a tapasztalatlan katona és kevés a kompetens vezető is. Nyilván probléma emellett az is, hogy Ukrajna továbbra sem kap elég fegyvert szövetségeseitől.

Azok az ukrán katonák, akikkel beszélgetek, nem igazán tudják megmagyarázni a közelgő katasztrófát. Egyes területek olyan gyorsan esnek el, hogy arra számítanak, hogy hamarosan parancsot kapnak a visszavonulásra”

– írja Röpcke, majd hozzáteszi: nem igazán látszik már a Donbaszban a kurszki sikerek morálra gyakorolt hatása sem.

A Bild OSINT-elemzője azzal zárja gondolatait, hogy szerinte

továbbra sincs szó arról, hogy az ukrán hadsereg meg akarná adni magát, viszont „mentálisan készülnek” már az ukrán vezetők Dnyipro védelmére.

Ez azt jelenti, hogy Röpcke információi szerint már vannak, akik azt várják, hogy az orosz hadsereg elfoglalja az egész Donbaszt, a harcok pedig az ettől nyugatra található Dnyipropetrovszk megyében folytatódhatnak.

Julian Röpcke egyébként nyíltan ukránpárti, viszont a nyugati elemzők közül a kifejezetten szkeptikus véleményvezérek közé szokták sorolni.

