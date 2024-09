Felveszik a kesztyűt az oroszok: itt a válasz az ukrán F-16-osok érkezésére

Több új Szu-34-es vadászgéppel bővül az orosz légiflotta, miután a moszkvai székhelyű Egyesült Repülőgépgyártó Vállalat (United Aircraft Corporation, UAC) leszállította az Orosz Légerő számára a megrendelést. A bejelentés szerint az ütemterv mentén zajlik a csomag átadása, ezek a gépek már a kötelező teszteken is átestek.

Az orosz légierő egyik legmodernebb gépnek számító Szu-34-eseket szárazföldi, tengeri és légi csapásmérésre tervezték, valamint a támaszponttól nagy távolságokban is bevethető.

Az elmondások szerint képes a változatos időjárási és földrajzi körülmények között is bevetéseket teljesíteni.

Another batch of Su-34 fighter-bombers has been delivered to the Airforce pic.twitter.com/cAYatsY2qF