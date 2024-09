Filmbe illő vételek érkeztek a háború poklából: akcióba lendült az Azov-veteránokból álló rohamdandár

Az Eyepress és a Reuters osztotta meg az Azovból kiváló alakulat, az Ukrán Fegyveres Erők 3. rohamdandárjának felvételeit.

Az Ukrán Fegyveres Erők által 2024. szeptember 1-jén közzétett, vélhetően augusztusban készült felvételek

a 3. rohamdandár által vívott heves harcot mutatják, egy Luhanszk irányába indított támadó művelet során.

A Reuters hozzátette: a dandár 1. zászlóalja 2024. augusztus 15-én visszafoglalt néhány állást a Novovodjane falu közelében lévő erdős területen.

A brit hírszerzés tegnapi jelentése szerint továbbra is állóháborúról beszélhetünk a legtöbb ukrajnai frontszakaszokon, beleértve Luhanszk, Herszon, és Zaporizzsja megyéket is. Az elmúlt egy hét során az orosz szárazföldi erők egyre gyorsabb ütemben törnek előre a kelet-ukrajnai Pokrovszk városa felé. Az orosz csapatok most körülbelül tíz kilométerre vannak a város határától, az előretörés azonban valószínűleg le fog lassulni akkor, amikor elérik a sűrűbben beépített területeket.

Címlapkép és videó forrása: Reuters