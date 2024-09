A donyecki területen található egykori iparváros, Pokrovszk kulcsfontosságú logisztikai csomóponttá vált az ukrán erők számára a 2022-es ukrajnai invázió kezdete óta. A település több kulcsfontosságú útvonal kereszteződésében található, valamint a fontos katonai központtá alakult, ezért innen mind a keleti, mind pedig a déli frontszakaszok elérhetőek. Az elmúlt hetekben az orosz alakulatok itt gyors áttöréseket értek el, sorra foglalták el a kistelepüléseket, sőt, már nagyobb városokat is, emiatt az egy még 70 ezer főnél is népesebb település is veszélybe került. Kijev is érzékelte a veszélyt, ezért

a mintegy 2000 katonából álló Kara-Dag dandárt a dél-ukrajnai pozíciójából helyezték át a keleti frontra.

A jól lépés példázza az ukrán nemzeti gárda átalakulását egy inkább katonai jellegű erővé.

Az orosz nyomulás azonban folytatódik, és egyes megfigyelők megkérdőjelezik Ukrajna stratégiáját. Felmerült, hogy az ország esetleg a kurszki térnyerést helyezi előtérbe Pokrovszk védelmével szemben, ez pedig súlyos következményekkel járhat a keleti frontvonalon.

Ilya Ponomarenko ukrán tiszt a Telegramon közzétett üzenetében aggasztó helyzetről számolt be:

A donbászi helyzetet sokáig találóan úgy jellemezték, hogy nehéz, de ellenőrzött. Most azonban kikerült az ellenőrzés alól. Jelenleg úgy tűnik, hogy a donbászi frontunk összeomlott.

A lapnak más nyilatkozók is drámaian festették le a helyzetet Pokrovszknál. Elhangzott olyan vélemény is, amely szerint nem a kurszki eredmények miatt kellene ujjongani, hanem ide koncentrálni a figyelmet, mert itt sokkal problémásabb a helyzet, minden szempontból.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán hadsereg parancsnoka videokapcsolaton keresztül tájékoztatta az újságírókat. Elmondása szerint

a katonai hírszerzés becslése alapján a Kreml 50-60 ezer katonát tervez összpontosítani a donbászi offenzívához.

Hozzátette, hogy az egész orosz-ukrán háborús fronton nagyjából minden harmadik harci összecsapás a Pokrovszki szektorban zajlik.

