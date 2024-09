Már Nyugaton is egyre sötétebben látják Ukrajna jövőjét: káosz és kapkodás a fronton, érthetetlen a stratégia

Az X közösségi oldalon megosztott elemzés szerint az orosz alakulatok most Pokrovszk és Mirnohrad városai felé közelednek, a települések korábban mintegy százezres lakosságú központot jelentettek Ukrajnában. Azt, hogy a térség nagyon gyorsan veszélybe kerülhet, mi sem jelzi jobban, mint hogy a korábban 14 ezer fős népességnek otthont adó Novohrodivkát kevesebb mint egy hét alatt feladták az ukránok. Korábban az ilyen kisebbnek tűnő településeket hosszú hónapokon vagy akár éveken keresztül is védték. Emellett viszont szinte naponta esnek el a kistelepülések, az előretörés sebessége egyértelműen felgyorsult.

Miközben folyamatosan hátrálni kényszerülnek az ukrán védők, közben problémák sokaságáról is beszámolnak: kevés a lőszer, nincs elég katona, nem összehangolt a koordináció, téves vezetői döntések, elhibázott rotáció.

Az itteni helyzet annak fényében lehet különösen problémás, hogy közben az ukrán és a nemzetközi média is a kurszki sikerekre összpontosított, miközben itt percről percre rosszabbá vált a helyzet. Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok pedig éppen azzal magyarázta katonai szempontból az oroszországi betörés értelmét, hogy innen tudják majd elvonni a katonákat, ezzel a hadműveletek be fognak lassulni. A számításokkal ellentétben viszont azt oroszok nem innen vezényeltek át katonákat, hanem más, kevésbé fontos frontszakaszokról. A betörés viszont azt sem érte el, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem helyezte át a háború fókuszpontját az orosz területekre.

Recent developments on the eastern front are indicating serious issues in the Ukrainian ability to control the Russian offensive. The Pokrovsk front has the potential to turn into a larger crisis.In this thread I'll analyze the situation and the reasons behind it. 1/ pic.twitter.com/AVOuqP5THe