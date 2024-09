Putyin új indokokat sorolt az ukrajnai háborúra: mai és történelmi érveket mondott, magyar szál is felmerült

A moszkvai államfő a mongóliai látogatása előtt adott interjút egy mongol lapnak, ahol részletesen beszélt az ukrajnai háborúról is.

A jelenlegi ukrajnai helyzetet külső és belső tényezők egész komplexuma befolyásolja jelentősen

– mondta Putyin az interjúban egy ezzel kapcsolatos kérdésre válaszolva. Azt is elárulta, hogy mit tart a fő oknak: ez az „Egyesült Államok vezette kollektív Nyugat céltudatos oroszellenes politikája”. Szerinte ezek a hatalmak teljes ellenőrzésre törekedtek a kelet-európai ország felett, valamint finanszírozzák a nacionalista mozgalmakat. Ennek az az eredménye, hogy Ukrajnában elültetik azt a gondolatot, hogy az országnak „Oroszország a legnagyobb ellensége”. Szerinte

a Nyugat a saját geopolitikai ambícióinak megvalósításában lett alku tárgya, amely a Moszkva elleni harc egyik eszközévé vált csak.

Putyin azt is kifejtette, hogy az orosz „különleges katonai művelet” célja Ukrajnában, hogy az orosz emberek biztonságát védjék. Kiemelte azt is, hogy az egykori szovjet vezetők nem megfelelő döntést hoztak korábban Ukrajna területével kapcsolatban. Ezzel arra gondolt, hogy a Krím hivatalos Ukrajnához csatolása 1954-ben történt Nyikita Hruscsov vezetése alatt. Szerinte a délnyugati szomszédja csak 1917-ben jött létre, de az instabilitását jelzi, hogy rögtön bábállamokra szakadt szét. Ezt követően a szovjetek rosszul döntöttek az ország határainak megszabásánál, így kaphatta meg a „többségében oroszok lakta ipari központot, a Donbászt”. Joszif Sztálin neve is előkerült, mivel ő volt az, aki a második világháborúban az egykori lengyel, román és magyar (Kárpátalja) területeket Ukrajnához csatolta.

Meg kell érteni, hogy a szovjet vezetők koruk geopolitikai realitásai szerint cselekedtek, és nem abból indultak ki, hogy a Szovjetunió megszűnik létezni és mesterségesen meghúzott belső közigazgatási határok mentén szétesik. Ezért ami most történik, annak minden bizonnyal megvannak a történelmi előzményei

– mondta Putyin.

Arról is beszélt az orosz államfő, hogy a nyugatiak szerinte propagandaháborút folytatnak az oroszok ellen és nem valósul meg náluk a szólásszabadság. Hozzátette azt is, hogy az orosz sportolók elleni fellépést is aggasztónak találja, mivel ez az oroszellenesség egyik szimbóluma. A beszélgetés végén Putyin elmondta, hogy Mongólia Kína és Oroszország segítségével hármas együttműködést köthet majd, ami mindenki számára előnyös lesz. Számos közös beruházást is megvalósítanak majd ennek keretében, így például gázvezetékek is fognak épülni.

Vlagyimir Putyin Oroszországa 2022 februárjában támadta meg Ukrajna területét, akkor arra hivatkoztak, hogy „demilitarizálni” és „nácimentesíteni” szeretnék a szerintük fasiszta ukrán vezetést. Azóta már több különböző érv is felmerült, hogy pontosan mi volt az indoka Moszkvának a háborúra, a Nyugat is szerves része a magyarázatoknak.

Címlapkép forrása: Shutterstock