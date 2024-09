Stratégiai fontosságú város ellen indított hadműveletet Moszkva, kétségbeesett védelmi lépésekre kényszerül Kijev – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Felvételek készültek arról, ahogy az ukrajnai légvédelem sorra szedi le az orosz drónokat és rakétákat az ukrán főváros felett. Van, amelyik a találatot követően mégis becsapódik a földbe, nem tudni pontosan, hogy ez okozott-e károkat.

Ukrainian air defense systems engaging on Russian cruise missiles in Kyiv earlier today.Some of the missiles are shot down right over the air defense units. pic.twitter.com/CHd1nAdjrm