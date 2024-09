Úgy néz ki, tényleg csúnyán felsültek a legendás Abrams tankok Ukrajnában: hatalmasak a veszteségek

Az amerikai központú lap alapvetően egy általánosabb körképpel jelentkezik a térségben zajló harcokról, hangsúlyozva azt, hogy Pokrovszk jelenleg súlyos veszélyben van és nem biztos, hogy sikerül megvédeni a donyecki kisvárost attól, hogy orosz kézre kerüljön.

A cikk legérdekesebb része a térségben működő ukrán 47-es számú gépesített dandár tevékenységéről szól. Ez az "elit" dandár védelmezte sokáig a térség településeit, fontos szerepet játszottak az Avgyijivkáért vívott harcokban és a bahmuti csatában is.

A Forbes adatai szerint a 47-esek súlyos veszteségeket szenvedtek az elmúlt hónapok során:

a 2000 fős alakulat elvesztette amerikai Abrams-tankjainak majdnem felét.

A 47-esek kapták mind a 31-et a "híres" amerikai harckocsiból, először februárban, a donyecki Avgyijivka térségében láthattuk ezeket éles bevetésen.

Annyit talán érdemes megjegyezni: az Ukrajnának leszállított M1A1 SA Abrams harckocsik közel sem a legmodernebb típusváltozatnak számítanak, az Egyesült Államok ma már elsősorban az M1A2-es különféle alváltozatait használja.

Ettől függetlenül egyébként maguk az ukránok is többet vártak az amerikai harckocsiktól: első éles bevetésük után meg is jelentek az első riportok arról, hogy az Abrams tankok páncélvédettsége nem megfelelő, illetve műszaki gondok is vannak velük.

Az Abrams-tankok alapvetően arra lettek kitalálva, hogy összfegyvernemi műveletek során együttműködjenek más amerikai képességekkel: vadászbombázókkal, harci helikopterekkel, tüzérséggel, gépesített gyalogsággal. Ukrajna nem tudja ezeket az eszközöket kellően hatékonyan használni a Donbaszban, így az Abrams tankok sem tudják igazán megmutatni, mit tudnak ideális körülmények közt. Az Egyesült Államok vezetése alighanem tisztában volt ezzel, ezért is vonakodtak sokáig Abrams harckocsikat küldeni az ukrán haderőnek.

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images