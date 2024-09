Videó: megdöbbentően kegyetlen szerkezetté alakították át az ukrajnai háború egyik sztárfegyverét

Az ukrajnai háború egyik legnagyobb újítása az volt, hogy tömegesen kezdték el a felek bevetni az olcsó, szinte filléres drónokat a frontvonalon. Az eszközök használatában azonban még mindig tudnak újat mutatni a fejlesztők.

Szeptember 2-án kezdett el terjedni egy felvétel a közösségi médiában, amely szerint egy ukrán drónt – eddig még nem látott módszerrel – vetnek be az orosz állások felszámolására.

Az eszköz egy fasor fölé repül, majd égő termitet szór a vélhető orosz állásokra.

A drón hosszan halad végig az állások felett, mielőtt megsemmisül. A leszórt anyag mennyisége aztán hosszan tartó tüzet okoz, valamint a fasor környéke is lángra kap. Szinte bizonyos, hogy a területen állomásozó orosz katonák maximum a szerencsének köszönhették az életüket, amennyiben túlélték a támadást. A felvétel különlegessége, hogy eddig még nem volt példa arra, hogy termitet szórtak volna egy egyszerű drónról.

FPV with a combustible mixture burns Russian positions in the Zaporizhzhia region https://t.co/uztFLP5aLh — Special (Kherson) September 2, 2024

A háború kezdete óta mindkét fél próbálja újabb fejlesztésekkel felpörgetni a harctéri képességeiket. Az is jellemző, hogy amint az egyik megvillant egy újítást, akkor a másik fél igyekszik azt lemásolni vagy még tovább is fejleszteni, ennélfogva egyáltalán nem lenne meglepő, ha a közeljövőben az oroszok mutatnának be egy hasonlóan kegyetlen szerkezetet az ukrán állások ellen.

Az égő termit képes az acél és alumínium lemezeket átégetni, valamint a fémtárgyakat megolvasztani, de alkalmas nagy területen erdő- és bozóttüzek okozására is. A termitkeverékek a levegő oxigénje nélkül is égnek, köszönhetően az összetételükben található rengeteg fém-oxidnak. Több nemzetközi egyezmény létezik az ilyen gyújtólövedékek civil lakosság elleni alkalmazásának a tilalmára. Ezeket az egyezményeket azonban sem Ukrajna, sem Oroszország nem ratifikálta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio