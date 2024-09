Amerika legnagyobb ellensége turbózta fel a legendás Patton harckocsit – Itt meg mi folyik?

Az első M60-asok az 1950-es évek végén gördültek le a Chrysler futószalagjairól, Irán az 1970-es években, az iszlám forradalom előtt szerzett be nagyjából 500 darabot a járműtípusból. A harckocsik azóta megjártak pár háborút, élen a nagy intenzitású Irán-Irak háborúval, de nagyjából 100-150 darab a mai napig szolgálatban áll az iráni haderőben.

Az iráni haderő most bemutatott egy igencsak jelentősen modernizált M60-as típusváltozatot: a jármű Szolejmán-402 névre hallgat. A harcjármű magasabb szintű páncélvédettséget, új tornyot és hőkamerákat is kapott, vélhetően elektronikai rendszereit is fejlesztették. Az alábbi képeken jobbra látható az eredeti M60-as, balra az új változat.

Modernized version of M-60 Patton tank named pic.twitter.com/PN7zgOJeR9 — MTN1917 (@MTN19171) September 1, 2024

Irán jelenleg igencsak komoly erőforrásokat öl haderejének modernizációjába, remélve, hogy ezzel sikerül elkerülni egy háborús konfliktust Izraellel és az Egyesült Államokkal. Bár 1979 óta átfogó szankciók sújtják a perzsa államot, a mai napig viszonylag nagy mennyiségű nyugati haditechnikát tartanak rendszerben, főleg a légierőnél és a gyalogságnál.

