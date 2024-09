Amerikai elnökválasztás 2024: ilyen még nem történt, mióta Joe Biden visszalépett

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mi vagyunk az amerikai történelem leginkább szakszervezet-párti kormánya

- jelentette ki Kamala Harris alelnök. A demokrata elnökjelölt beszédében kiemelte, hogy Joe Bidenhez hasonlóan

ő sem támogatja, hogy a japán Nippon Steel acélvállalat felvásárolja az amerikai US Steelt.

Vice President Harris: I agree with President Biden. U.S. Steel should remain American-owned and American-operated. And when I am President, I will continue to have the backs of Americas steelworkers and all union workers pic.twitter.com/8sIOu1gKmo

A US Steel egy történelmi amerikai vállalat, és nemzetünk számára létfontosságú, hogy erős amerikai acélipari vállalatokat tartson fenn. Nem is érthetnék jobban egyet Biden elnökkel: a US Steelnek amerikai tulajdonban és amerikai üzemeltetésben kell maradnia

- szólított fel Harris. Donald Trump republikánus elnökjelölt szintén ellenzi a US Steel japán felvásárlását.

Miközben a haladásért küzdünk, Donald Trump megpróbál visszahúzni minket, többek között azokba az időkbe, amikor a munkavállalók még nem egyesülhettek szabadon

- bírálta riválisát az alelnök a beszédében.

A United Steelworkers szakszervezet, amely mintegy 10 ezer US Steel alkalmazottat képvisel, ugyancsak elutasítja a 14,9 milliárd dolláros üzletet, mert a Nippon Steel állítólag megsértette azon megállapodásukat, miszerint a szakszervezet beleszólási joggal bír a vállalat tulajdonosi szerkezetébe.

A szakszervezet és a vállalatok választottbíróság előtt igyekeznek dűlőre jutni.

Harris emellett támogatását fejezte ki a szakszervezeti csatlakozást ösztönző, munkajogi reformokat tartalmazó törvényjavaslat iránt (PRO Act). A Harrisbe vetett bizalmát kifejező Biden a Pennsylvaniát érintő beruházási és infrastruktúrafejlesztési eredményeit hangoztatta, egyúttal arra emlékeztetett, hogy szerinte Trump szakszervezetellenes tisztviselőket nevezett ki az országos munkaügyi tanácsba.

Nem a Wall Street építette Amerikát. A középosztály építette Amerikát, és a szakszervezetek építették a középosztályt

- mondta Biden. A Reuters szerint a Harrisszel szoros versenyben lévő Trump hétfőn nem kampányolt, de a hét második felében többek között Észak-Karolinában és Wisconsinban fog szavazásra buzdítani. A Harris-kampány kigúnyolta a munka ünnepén nyilvánosságtól távol maradó Trumpot. "Trump... golfozik?" - írták az X-en.

Tudjuk, hogy ez egy szoros verseny lesz egészen a végsőkig. Szóval ne fordítsunk túl nagy figyelmet azokra a felmérésekre, mert a szakszervezetek tudják a legjobban, hogy milyen érzés hátrányban lenni

- értékelte a küzdelem állását a demokrata zászlóvivő a Hill alapján. Mindenesetre a Trump-kampány egyik tanácsadója szerint Harris és Biden közös szereplése újabb munícióval látja el a republikánus zászlóvivőt, hogy az alelnököt a 81 éves elnök vélt vagy valós kudarcaival sározza be.

Vice President Harris: This will be a tight race until the very end. So lets not pay too much attention to the polls. As labor knows best, we are running as the underdog, and we have some hard work ahead of us. But we like hard work. Hard work is good work pic.twitter.com/eFxcFyc8e1