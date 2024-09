Végre elismerte Moszkva: tényleg erősen defektesek voltak az orosz golyóálló mellények

Az orosz-ukrán háború kezdete óta számtalan alkalommal lehetett olyan videókat látni, hogy ukrán katonák vizsgálgatnak zsákmányolt orosz haditechnikai eszközöket, felszerelési elemeket, ezek közt vissza-visszatérő elemek a rossz minőségű golyó- és repeszálló mellények, málhamellények. Az orosz hatóságok most letartóztatták az orosz hadsereg egyik legnagyobb személyvédelmi felszereléseket gyártó vállalatának vezetőségét.

Különösen a háború elején lehetett számos olyan felvételt látni, hogy ukrán katonák meghökkenve vizsgálgatják az elesett, fogságba esett orosz katonák felszereléseit, nemcsak a fegyvereket, hanem sisakokat és golyóálló, repeszálló mellényeket is. Több videón is látható, hogy az ukránok tesztelik, milyen védelmet nyújtanak ezek a felszerelések az orosz katonáknak, többször is arra a következtetésre jutva, hogy a mellényekbe rakott repeszálló betétek közel sem nyújtanak megfelelő védelmet még kisebb kaliberű kézifegyverek ellen sem.

Most úgy néz ki, két és fél évvel a háború kezdete után Moszkva is cselekvésre szánta el magát: őrizetbe vették a Picket vállalatcsoport teljes vezetését, beleértve a vezérigazgatóságot, a pénzügyi igazgatókat és termékfejlesztési vezetőket.

A cégvezetést azzal vádolták meg, hogy 20 ezer olyan mellényt adtak át a védelmi minisztériumnak, amely nem volt megfelelő minőségű, ezzel számos orosz katona életét veszélyeztették és 2 milliárd rubelnyi anyagi kárt okoztak. A vezetőket különösen jelentős kárt okozó csalással, vesztegetéssel, korrupcióval vádolják.

Az orosz médiában megjelent cikkekből nem derül ki, hogy pontosan melyik mellénytípus beszállítója volt az említett cégcsoport, 20 ezer eszköz pedig nem olyan magas szám, annak ismeretében, hogy csak a 2022-es mozgósítás során legalább 300 ezer orosz katonát hívtak fegyverbe Moszkvában. Ettől függetlenül a lépés azt jelzi: az orosz védelmi minisztérium a katonák több éven át ismétlődő kérését mostanra már komolyan veszi.

Az orosz védelmi minisztérium körüli korrupciós tisztogatásoknak már számos orosz vezető és orosz hadiipari cég vezetése áldozatul esett. Egyenruhagyártókat, járműipari beszállítólat és rakétatechnológiával foglalkozó vezetőket is őrizetbe vettek már az orosz hatóságok, mióta a tisztogatások elkezdődtek.