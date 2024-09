Videó: harcba szállt az ukrán felmentősereg Pokrovszknál – Még nem késő megállítani az oroszokat?

Oroszország most nagy erőkkel próbálja elfoglalni a stratégiai fontosságú Pokrovszk városát: az orosz katonák már alig 15-20 kilométerre vannak a településtől. Az ukrán hadvezetés erősítést vezényelt a régióba, fel is vették a harcot a támadókkal.

Az alábbi felvétel a várostól 16 kilométerre található Novomihalivka térségében készült, egy ukrán BTR-80-as nyit tüzet a közelgő orosz gyalogságra.

Ukrainian APC fires on Russian infantry positions on the Pokrovsk direction pic.twitter.com/8X0iWbYWpU