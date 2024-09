Bloomberg: veszélyes időkben változtat radikálisan Ukrajna, súlyos hatalmi harcok lehetnek a háttérben?

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter lemondása némileg váratlanul érte a közvéleményt szeptember 4-én délelőtt, mivel ő a kijevi kormány egyik legismertebb arca volt. A Bloomberg készített beszámolót , hogy mit is jelenthet pontosan a távozási szándéka.

Dmitro Kulebát tartják az egyik legfontosabb miniszternek Ukrajnában és Volodimir Zelenszkij elnök bizalmasának tartják. Nagyjából ő az arca annak a nyugatos politikának, amit Kijev képvisel, az EU-hoz és a NATO-hoz való csatlakozásig vezető út megtervezője. Lemondása (ennek tárgyalását végül elhalasztotta az ukrán parlament) a nyugati szövetségeseket is meglepte, mivel nem lett megindokolva a pontos ok. Az ukrán vezetés már korábban is hajtott végre hirtelen átalakításokat, ám ezek a lépések megkérdőjelezik a partnereik szemében a döntések hátterében álló okokat.

A kormány átalakítása ráadásul egy rendkívül zavaros időszakban játszódik le, nem egészen egy hónapja ukrán katonák törtek be az oroszországi Kurszk területére, miközben a Donbaszban az orosz alakulatok egyre nagyobb területek felett szereznek ellenőrzést.

Az IMF közben arra készül, hogy Kijev finanszírozása érdekében elérje, hogy leértékeljék a valutát az országban. Aggodalmakra ad okot az is, hogy Moszkva nagyon súlyosan megkárosította az ukrán energetikai infrastruktúrát, miközben közeleg a hűvös évszak, a javítási munkálatok pedig akár évekig is eltarthatnak.

Zelenszkij a baljós jelek ellenére hűtötte a kedélyeket a mondataival, úgy fogalmazott:

Meg kell erősítenünk bizonyos területeket a kabinetben, a személyzeti döntések már előkészültek.

Kérdéses, hogy a tárcavezetők – külvilág számára – váratlan távozása mennyire volt megtervezett akció, vagy most csak egyszerűen válságmenedzselés zajlik.

A 43 éves Kuleba az ország eddigi legfiatalabb külügyminisztere, aki a nemzetközi politikában is látható pozíciót vett fel, rendszeresen tárgyalt a legnagyobb hatalmak politikusaival. Egyes források már tudni vélik, hogy ki lesz az utódja: ez Andrij Szibiha, a jelenlegi helyettese. Ennél is fontosabb a változásban, hogy a következő külügyi tárcavezetőként emlegetett Szibihát az ukrán elnöki hivatal vezetőjének, Andrij Jermak embereként tartják számon. Róla az a hír járja, hogy egyre nagyobb hatalom kerül a kezébe, elkezdte szisztematikusan növelni a hatalmát Ukrajnában, egyre több helyre kerülnek be az ő emberei.

A most távozó miniszterek vélhetően valamilyen más megbízatást kapnak, így az is felmerül, hogy az ukrán vezetés szeretné a háború megterhelése miatt fáradt kormányt felrázni. Közben

Zelenszkij elmondta, hogy a bel- és külpolitika egyes területein „némileg más hangsúlyokat” vár, anélkül, hogy ezt részletezte volna.

Hozzátette, hogy az elnöki hivatalban is lesznek változások. A részletes indoklás azonban rendszerint elmarad, de a mostani esetben a közigazgatás mélyebb szintjeire is eljut, mivel egyes állami tulajdonú cégek vezetőit is leváltotta az elnök.

Címlapkép forrása: EU