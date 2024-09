Eddig még nem látott fegyvert villantottak az ukránok, érkezik az új UGV

A „Protector” fantázianevet viselő földi drón bemutatása a szakértők és a látogatók figyelmét is felkeltette. Az ukránok az eszközt úgy fejlesztették ki, hogy a háború tapasztalatai alapján már a harctéri körülményeket is figyelembe vették, mégis megfelel a modern fegyveres erők igényeinek. Az UGV a Kijev által nagy hatékonysággal űzött aszimmetrikus hadviselés egyik újabb darabja. A

Protector egyik legfontosabb feladata, hogy úgy hajtsa végre a harctéri feladatokat, hogy közben ezzel óvja a katonák életét, akiket nem kell közvetlenül a frontvonalon bevetni.

At the MSPO International Defense Industry Exhibition in Poland, Ukrainian Armor presented the UGV Protector (Unmanned Ground Vehicle).️ Read more: https://t.co/MoBf724m8n — Militarnyi (@militarnyi) September 4, 2024

Sokoldalú képességeket terveztek neki, így például képes drónokat szállítani és telepíteni is. Ez fontos lehet az aknamentesítés szempontjából, valamint meg tudja közelíteni a veszélyes zónákat. Az UGV-re ráadásul különböző fegyverállomások telepíthetőek, ezzel pedig akár más jellegű manőverekben is képes részt venni támogatóként. A drónok mellett a harctéren megsérült katonák gyors szállítására is képes. Az ígéret szerint akár felderítésre is alkalmazható lesz majd.

A meghajtásáért egy 190 lóerős dízelmotor felel, maximális sebessége körülbelül 60 km/h. A Protector védelme megfelelő ellenállóképességet biztosít a könnyebb harctéri fenyegetésekkel szemben. Ezen felül a 15 km-es kommunikációs hatótávolság garantálja a hatékony irányítást, akár távolról is. Az UGV-k egyelőre nem szereztek nagy hírnevet az ukrajnai háborúban, ám az egyre gyakrabban bukkannak fel a harcmezőn, ez pedig jelzi, hogy mindkét fél komoly potenciált lát ezeknek az eszközöknek a fejlesztésében. Magát a Protectort még nem lehetett látni éles bevetés közben, de a jövőben erre is sor kerülhet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Wikimedia Commons via Nickel nitride