Egy egész kontinens segítségével változtatná meg a jelenlegi világrendet Kína, de már gyűlnek az esőfelhők

A fórumon az 54 afrikai országból 53-nak jelen volt a képviselője, köztük olyan befolyásos vezetők, mint Cyril Ramaphosa dél-afrikai és Bola Tinubu nigériai elnök. Hszi kiemelte a modernizáció közös útját és a globális dél fejlődésének vezetését.

Hiszem, hogy amíg a több mint 2,8 milliárd kínai és afrikai ember együtt dolgozik, biztosan megteremtjük a modernizáció ragyogó útját, és vezetni fogjuk a globális dél fejlődését

- mondta a kínai elnök.

A találkozó során Hszi több afrikai vezetővel folytatott kétoldalú megbeszéléseket, és jelen volt egy megállapodás aláírásánál, amely a zambiai rézvidéket a tanzániai Dar es Salaam kikötőjével összekötő vasútvonal felújításáról szól. Peking várhatóan hitelt fog nyújtani a projekt megvalósításához.

A Bostoni Egyetem Globális Fejlesztéspolitikai Központjának jelentése szerint

2000 és 2023 között a kínai hitelezők 182,28 milliárd dollár értékben nyújtottak kölcsönöket afrikai országoknak, főként az energia, közlekedés és kommunikációs szektorokban.

A kontinens és a felemelkedő nagyhatalom közötti kapcsolatok az évek során folyamatosan megváltoztak. Paul Nantulya, a washingtoni Africa Center for Strategic Studies kutatója szerint "Kína nagyon is a vezetői székben van", és a kapcsolat még mindig az adományozó-fogadó viszony jellemzőit mutatja. Eleinte a kapcsolatok még sokkal kiegyenlítettebbek voltak, illetve az infrastrukturális hitelezések nem voltak a találkozó részei. Idővel azonban Kína felemelkedésével Peking szava egyre növekedett, valamint a kereskedelmi mutatók is a keleti nagyhatalom felé kezdtek billenni. Ez az egyensúlytalanság is felmerült a találkozón. Ramaphosa dél-afrikai elnök a Hszivel folytatott megbeszélésén felvetette ezt a kérdést, és fenntarthatóbb gyártást, valamint munkahelyteremtő beruházásokat sürgetett.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons via Asokeretope