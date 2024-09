Folytatódik az ukrán kormány szétbombázása - Összeült a parlament

A kormányátalakítás eddigi legmagasabb rangú érintettje Dmitro Kuleba külügyminiszter, aki ma reggel nyújtotta be lemondását. Kuleba nem indokolta távozásának okát, arról azonban már tegnap is pletykáltak, hogy a pozícióját négy éve betöltő tárcavezető is a menesztett kormánytagok között lesz.

Volodimir Zelenszkij elnök a múlt héten jelezte a küszöbön álló kormányátalakítást. Az államfő úgy fogalmazott, a hideg őszi és téli hónapok előtt szükség van "vérfrissítésra".

A parlament várhatóan folytatja a szavazást a további személyi változásokról. A rendelkezésre álló információk szerint ma fognak lefutni a menesztések, holnap pedig az új kormánytagok kinevezései.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images