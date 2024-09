Hatalmas területet foglalt el az orosz hadsereg, egyre súlyosabb a helyzet a keleti fronton - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Olena Zelenszkaja, Volodimir Zelenszkij feleségének bejelentése szerint 47 főre emelkedett a Poltavát ért orosz rakétatámadás halálos áldozatainak száma, a sérültek száma 206 fő.

Később már 49 halálos áldozatról és 219 sérültről érkezett jelentés.

Az ukrán államfő is posztolt a támadással kapcsolatban: elmondása szerint két ballisztikus rakéta talált el egy oktatási intézményt, egy kórházat, illetve egy telekommunikációs intézet egyik épületét.

I received preliminary reports on the Russian strike in Poltava. According to available information, two ballistic missiles hit the area. They targeted an educational institution and a nearby hospital, partially destroying one of the telecommunications institute's buildings. pic.twitter.com/TNppPr1OwF