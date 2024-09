Látványos ábrákon a "Kamala-hatás": így hozta vissza az alelnök a demokratákat a szakadék széléről

Amilyen kiszámíthatónak tűnt az elején a 2024-es amerikai elnökválasztási szezon a 80 év körüli régi motorosok feltételezett visszavágójával, olyan gyorsasággal követték egymást a történelmi események a nyár folyamán. Kezdve Donald Trump volt elnök bírósági elítélésével, majd a hivatalban lévő demokrata, Joe Biden elbaltázott vitaszereplésén és a republikánus zászlóvivő ellen elkövetett merényletkísérleten át, egészen Biden jelöltségtől történő visszalépéséig július végén. Az amerikai sajtó olykor "európai stílusúként" hivatkozik az idei kampányra, hiszen a tüstént Biden helyébe lépő Kamala Harris alelnöknek kicsivel több mint három hónap állt rendelkezésére, hogy megfordítsa a demokraták csúfos vereségével fenyegető novemberi voksolást. Most, hogy már csak két hónap van hátra a választásig, a számok mögé néztünk, hogy kiderítsük, Harris mely szavazói csoportokban tudott javítani a demokraták esélyein, és ez mire lehet elég.

Így áll a verseny

A Demokrata Párt augusztus 19. és 22. között rendezte úgynevezett "nemzeti konvencióját", azaz jelöltállító gyűlését. Az eseményen elmondott beszédében a korábbi kaliforniai legfőbb ügyész és szenátor, a Joe Biden alelnökeként szolgáló Kamala Harris mérsékelt politikusként, illetve a változás jelöltjeként igyekezett beállítani magát – annak ellenére, hogy jelenleg is pártja birtokolja a Fehér Házat.

Az elemzők a showműsorral felérő jelölőgyűlések generálta hírverés tükrében általában arra számítanak, hogy utánuk az egyes elnökaspiránsok támogatottsága többé-kevésbé növekedésnek indul a közvélemény-kutatásokban. A Silver Bulletin arra jutott, az elmúlt 60 évben ez az ugrás átlagosan 5 százalékpontot tett ki, a FiveThirtyEight pedig 1968 óta 2 pontos átlagot számolt.

Ám a "convention bounce" jelensége idén nem valósult meg Harris esetében, de Donald Trumpnál sem volt különösképp számottevő.

A FiveThirtyEight összeállítása szerint a republikánus elnökjelölt mindössze 1 százalékpontot javított a szavazatarányán, míg Kamala Harrisé semennyit sem változott. Ennek okai felettébb összetettek, a hosszú távú a polarizációval függ össze, míg a rövid távú azzal, hogy

idén egymást követték a precedens nélküli, rendkívüli események, ami gyakorlatilag nem hagyott esélyt a hatás egyértelmű kibontakozására.

Trump ellen például épp a republikánus jelöltállító gyűlés előtt kíséreltek meg merényletet a pennsylvaniai Butlerben. Ez önmagában hatalmas löketet adhatott volna Trump számainak, nemhogy a konvencióval kiegészítve – már ha továbbra is Bidennel szemben folytatódott volna a meccs.

Ez önmagában hatalmas löketet adhatott A demokrata elnök azonban épp a republikánus jelölőgyűlés után három nappal jelentette be, hogy párttársainak nyomására eláll az újabb ciklusért való indulástól, így a demokrata küldöttek támogatását órák alatt bezsebelő Harris színre lépése minden bizonnyal tompított Trump gyűlés utáni tündöklésén, merénylet ide vagy oda.

Harris támogatottsága valószínűleg hasonló okokból nem tupírozódott fel a saját jelölőgyűlését követően: a FiveThirtyEight azt írja az alelnök ehelyett a nem szokványos ringbe szállása után tapasztalhatta meg az általában jelölőgyűlések után érkező felszökkenést, Harris támogatottsága július 21. és augusztus 19. között 46-ről 48%-ra nőtt, és a konvenció óta is akörül mozog. Trump ezzel szemben a szavazatok 48%-ára számíthatott a jelölőgyűlése után egy héttel, ami mostanra 47% alá csökkent a közvélemény-kutatások átlagát nézve, és a 46%-ot közelíti. ami később ezért maradhatott el. A RealClearPolling összesítése szerint és a konvenció óta is akörül mozog. Trump ezzel szemben a szavazatok 48%-ára számíthatott a jelölőgyűlése után egy héttel, ami mostanra 47% alá csökkent a közvélemény-kutatások átlagát nézve, és a 46%-ot közelíti.

A demokrata konvenció után ráadásul Trump azzal igyekezte átvenni a címlapok feletti uralmat, hogy bejelentették, Robert F. Kennedy Jr. független elnökjelölt visszalép a csatatérállamokban az ő javára (bár Michiganben, Wisconsinban és Észak-Karolinában erről, úgy tűnik, már lecsúszott). Kennedy visszalépése a várakozások alapján egyébként nem fog alapjaiban változtatni a versenyfutás dinamikáján, bár ezekben a csatatérállamokban már az is befolyásolhatja az igen szorosnak ígérkező végeredményt, ha Kennedy 2-3%-ra szert tesz.

Ezenkívül az is kiemelendő, hogy az egyre polarizáltabb amerikai közéletben egyébként is leszálló ágon van a jelölőgyűlés utáni ugrás mértéke: 1964 és 2000 között átlagosan 6 pontos emelkedéssel bírtak a jelöltek a Silver Bulletin alapján, ami az ezredforduló utánra mindössze 1,8 százalékpontra esett vissza. Ez egyszerűen a jóval stabilabb, a korábbiaknál kisebb mozgásokat produkáló polloknak róható fel, mivel egyre kevesebb a meggyőzhető, billegő szavazó, akik hirtelen egyik vagy másik irányba mozdulnának el. Ez egyszerűen a jóval stabilabb, a korábbiaknál kisebb mozgásokat produkáló polloknak róható fel, mivel

Az amerikai politika fordulatokkal tűzdelt nyara 2024-ben Május 30. Donald Trumpot elítéli egy New York-i büntetőbíróság. Június 27. Joe Biden gyenge szereplése Trumppal szemben a páros első és egyben utolsó elnökjelölti vitáján, ami az eddigi leghamarabb tartott, és legnagyobb következménnyel bíró választási vitaként vonul be az amerikai történelembe. Július 13. Trump túlél egy merényletkísérletet egy pennsylvaniai kampánygyűlésén. Július 15. Trump J.D. Vance ohiói szenátort nevezi meg alelnökjelöltjeként. Július 15-18. Republikánus Nemzeti Konvenció (RNC) a wisconsini Milwaukee-ban. Július 21. Biden visszalép a versenytől, és maga helyett Kamala Harris alelnök indulását támogatja. Július 22. A demokrata delegáltak többsége Harrist kívánja támogatni. Augusztus 2. Harris elnyeri a demokrata küldöttek többségét a párt előrehozott, virtuális jelöltállító voksolásán. Augusztus 6. Harris Tim Walz minnesotai kormányzót választja alelnökjelöltjének. Augusztus 19-22. A Demokrata Nemzeti Konvenció (DNC) megrendezése az illinois-i Chicagóban. Augusztus 23. Az eredetileg demokrataként induló Robert F. Kennedy Jr. független elnökjelölt felfüggeszti kampányát, és beáll Trump mögé.

A számok mögött

Megállapíthatjuk tehát, hogy Harris jelöltségével a demokratáknak sikerült visszaszállni a versenybe, hiszen míg

Biden 2023 ősze óta egyszer sem vezetett a RealClearPolling országos összesítésében,

addig az alelnöke lassan egy hónapja az élen áll. Harris 2 százalékpont alatti előnye továbbra is kifejezetten szoros versenyről árulkodik, az elektori kollégium torzító hatása miatt pedig a demokraták egyáltalán nem nyugodhatnak: a legtöbb elemző csak akkor mondaná, hogy Harris az esélyes, és nem Trump, ha a demokrata jelölt konzisztensen több mint 3-4 százalékponttal vezetne országosan. Erre eddig nem volt példa, és egyelőre távol is állunk tőle.

Az elmúlt szűk másfél hónap alapján számos elemzés jelent meg arról (köztük a Portfolio hasábjain is), hogy mely társadalmi csoportokban javíthatott Harris leginkább Bidenhez képest. Ahogy azt korábban is kifejtettük, az országos közvélemény-kutatások alcsoportjaiban kotorászva érdekes számokra bukkanhatunk,

ezek azonban nem érdemelnek feltétel nélküli bizalmat.

A Split-ticket.org a Quinnipiac egyik pollját veszi elő "elrettentő" példaként: ha egy sztenderdnek számító 1574 fős mintán, 2,5%-os hibahatárral végzett felmérésen belül mondjuk, a latinók preferenciáit kezdjük vizsgálni, a hibahatár máris 9,6%-ra nő, mivel az ő mintájuk csupán 104 főre alapszik. A Quinnipiac tavaly novemberi adatai szerint Biden 49%-kal vezetett Trump 43%-a előtt a spanyolajkú szavazók körében, így az előbbi hibahatár figyelembe vételével Biden latino támogatottsága statisztikailag 39% és 59% közé eshetett, míg Trumpé 33% és 53% közé. Ezen értékek alapján tehát lehetetlen (és nem érdemes) messzemenő következtetéseket levonni.

A Split-ticket szerzője, Adam Carlson azzal igyekezett orvosolni ezt a problémát, hogy hónapok óta vezeti a megbízhatónak tekinthető, FiveThirtyEight által több mint kettő csillaggal értékelt elnökválasztási pollok eredményeit, azok alcsoportjait is beleértve. Carlson időközönként átlagolja ezeket, így egy "kevésbé zajos", az egyes társadalmi rétegekben magasabb mintára alapuló becslésre tesz szert.

Ahogy ő is elismeri, ez a metodika sem tökéletes,

hiszen valamennyi kutatás más-más módszertannal (telefonos és/vagy online kérdőív, különböző kérdésfeltevés, eltérő súlyozás stb.) rendelkezik, viszont arra kiváló lesz a jövőbeli eredmény láttán, hogy tesztelje azon hipotézisét, miszerint így jóval pontosabb képet kaphatunk az amerikai közvélemény alcsoportjainak mozgásáról, amit hatékonyabban össze tudjuk hasonlítani a 2020-as exit pollok átlagával.

Mi pedig most egyrészt azt fogjuk szemléltetni Carlson adatainak segítségével, hogy Joe Biden 2020-as elnökválasztási győzelme után idén mennyire esett be a demokrata elnök támogatottsága az egyes társadalmi rétegekben, másrészt Kamala Harris indulása kik között járt a legerősebb elmozdulással, pozitív vagy negatív irányba. Egyúttal arra is választ kaphatunk, milyen messze járnak a demokraták azon céljukhoz vezető úton, hogy visszaépítsék Biden négy évvel ezelőtt nyertes választói koalícióját.

A "Kamala-effektus"

Először az országos szintre pillantva láthatjuk, hogy Joe Biden mintegy 4 százalékpontos előnnyel nyerte meg a 2020-as választást Donald Trump előtt, ez azonban 2023 decemberére elillant, és akkor már a republikánus jelölt vezetett 1 ponttal. A volt elnök tartotta is az előnyét 2024 júniusáig, mely júliusra, demokrata ellenfele tétova vitateljesítményének következményeképp 2 pontra növekedett. A stafétát átvevő Harris nagyjából egy hónap alatt fordított a kockán, és 4 százalékpontot javítva 2 pontos előnyre tett szert.

A Harris által kiváltott elmozdulás egyik legfontosabb motorja kétség kívül a női szavazók:

2020-as megválasztásakor Biden 12 ponttal húzott el Trump előtt az ő körükben, viszont hivatali ideje alatt erősen megcsappant az előnye, a vita utánra pedig gyakorlatilag megfeleződött (azaz továbbra is több nő támogatta Bident, mint Trumpot, csak kisebb volt a különbség kettejük közt). Harris 8 százalékpontot javított ezen, és immár túlszárnyalja Biden négy évvel ezelőtti teljesítményét is ebben a csoportban, ami mindenképp figyelemre méltó.

A férfiak körében ezzel szemben egyelőre nem tudott zöld ágra vergődni a demokrata alelnök: a 10 százalékpont környékére mért, egyre csak beszakadó lemaradással küzdő Biden számait nem volt képes feljebb tornászni, hogy megközelítse a 2020-ban elért -4 százalékpontos szintet. A 2020 óta demokratáktól elpártolt férfi voksolók, és a (főként fiatal) női szavazók liberális oldal felé húzása miatt

idén rekordszéles szakadék nyílhat a két nem elnökjelölti preferenciái között.

Erről a jelenségről, és annak okairól itt írtunk bővebben.

Ami a faji és etnikai alapú bontást illeti,

Harris mindhárom fő alcsoportban javítani tudott,

Biden vita utáni számaihoz képest a fehéreknél 5, a feketéknél 6, míg a latinók körében 4 százalékponttal. Biden 2020-as eredményét érdekes módon épp a regisztrált választók közel 70%-át adó fehérek között haladja meg, hiszen a Trumppal szembeni, négy évvel ezelőtti 12 pontos hátrányt 8 pontra faragta le. Az elnök 83, illetve 24 százalékpontos előnyétől még távol van a feketék, valamint a latinók körében, Biden áprilisra összeomló mutatóit viszont már megugrotta Harris.

Kérdés, hogy az alelnök meg tudja-e állítani azt a vélelmezett tendenciát, miszerint

az amerikai pártpolitika egyfajta "rasszalapú átrendeződésen" megy keresztül,

hiszen Trump évtizedek óta nem látott népszerűségre tett szert a színesbőrűek, főleg a diploma nélküli feketék és latinók körében, amit az is mutat, hogy Biden számai csak a fehérek között maradtak stabilan. Trump menetelésének megállításához az kellene, hogy Harris hasonlóan muzsikáljon a színesbőrűeknél, mint Biden 2020-ban – mielőtt az elnök elvesztette volna a demokrata bázis gerincének tartott tábor egy részét.

A regisztrált választók mintegy 11-11%-át kitevő feketék és latinók támogatására pedig elsősorban a napfényövezeti billegő államokban, Észak-Karolinában, Georgiában, Arizonában és Nevadában lesz szüksége Harrisnek, ahol Biden idei teljesítményénél egyelőre jobban is szerepel. De a négy esztendővel ezelőttivel pariban lévő színesbőrűek közötti támogatottságról Harris még csak álmodhat.

A generációs különbségekre tekintettel az alelnök a legidősebb korosztály kivételével mindenhol felülmúlja a 81 éves elnök vita utáni támogatottságát, bár a négy évvel ezelőtti Bident nem teljesíti túl sehol. A 45-64 évesek között 9 százalékpontot javított júliushoz képest (így 2020-hoz hasonlóan 4 pont a lemaradása Trump mögött), míg a 30 és 44 év közöttiek esetében Harris megduplázta a demokraták előnyét.

A legnagyobb ingadozás a szavazásra legkevésbé hajlandó fiatalok körében látható.

Az ő bizalomvesztésükben közrejátszhatott Izrael Hamász elleni háborúja, vagyis a Biden-adminisztráció ehhez kapcsolódó politikája, hiszen ők mutatkoznak a leginkább palesztinpártinak valamennyi nemzedék közül. Az ügyben szintén óvatosan egyensúlyozó, az online mémekre és trendekre támaszkodó Harris mindenesetre 10-ről 20 pontra tornászta vissza a demokraták előnyét ebben a csoportban, ami lassan kezdi elérni az előző ciklus szintjét (24 százalékpont). Ahol dolgoznia kell még a 2020-as szint eléréséhez, az a 30 és 44 év közötti, illetve a 65 év feletti korosztály.

Érdekes továbbá, hogy miközben Harris a felsőfokú végzettség nélküliek körében látszólag jobban teljesít – hiszen sokat javított az elnök idei számain, bár még kissé el van maradva a 2020-as szinttől –, a diplomások körében egyelőre nem igazán jelentkezett változás. Így az alelnök talán ebben a csoportban halászhat a legnagyobb eséllyel szavazatok után, mivel a demokraták bázisát egyre tetemesebb arányban adják a diplomás értelmiségiek, miközben a fehér munkásosztálybeliek a republikánusok felé tendálnak.

Ha a lakhely alapú megosztottságot, azaz a város-vidék szakadékot nézzük, meglepő módon ismét azt figyelhetjük meg, hogy Harris mindössze a republikánusok terepének számító vidékiek körében szárnyalja túl Biden 2020-as eredményét (-32%), méghozzá 10 ponttal kisebb lemaradással Trumppal szemben (-22%). Ez valószínűleg összefüggésben lehet az alelnök diploma nélküliek közötti javításával, a városi lakosok körében mért alulszereplése pedig azzal, hogy egyelőre nem látunk Harristől annyira elsöprő előnyt a főleg urbánus környezetben élő színesbőrűek körében, mint Bidennél négy éve. (Az amerikaiak mintegy harmada lakik nagyvárosban, illetve 14%-uk vidéki környezetben.)

Az viszont reményre adhat okot a demokraták számára, hogy

az amerikai lakosság több mint fele által benépesített kertvárosokban 5 ponttal javítani tudott Harris.

Biden itt döntetlenre állt Trumppal szemben júliusban, ami durva visszaesés ahhoz viszonyítva, hogy 2020-ban még 10 pontos előnnyel bírt.

A demokrata tábor annak is örülhet, hogy a párton belül óriási lelkesedést kiváltó Harris konszolidálta a párt szimpatizánsait, de ami még fontosabb: a választókorúak körülbelül 40%-ának megfelelő, kulcsfontosságúnak tartott pártfüggetlenek csoportjában átvette a vezetést Trumptól. Biden 2020-ban még 9 százalékponttal több függetlent győzött meg, azóta azonban a volt ingatlanmágnás csente el tőle a pole-pozíciót.

Harris jelenleg 5 százalékpontot ver a republikánus exelnökre a függetlenek körében. EZt nem hagyhatja veszni, ha nyerni akar,

hiszen 2016-ban Hillary Clinton vereségében az is szerepet játszott, hogy 42%-46% arányban elvesztette a független szavazókat a CNN exit pollja alapján.

Végül azt az egyre erősödő gyanúnkat, miszerint Harris valóban elkezdte újraépíteni a négy évvel ezelőtti demokrata koalíciót, tesztelhetjük azzal, ha a 2020-as voks szerinti bontást vizsgáljuk. Mint látható,

Harris vissza tudott szerezni 5 százalékpontnyit a Biden-szavazók azon részéből, akik a júniusi vita után nem kértek többet a demokrata elnökből,

ezzel pedig csökkent a különbség Trump magabiztos számaihoz képest.

Harris célja nagy eséllyel az, hogy megszilárdítsa a demokrata bázisnak számító nők, fiatalok, diplomások és színesbőrűek támogatását, és bár az alelnök jó úton halad efelé, utóbbiak körében Trump kifejezetten erős ellenfélnek mutatkozik. Ezáltal az idei választás egyik legnagyobb hosszú távú kérdése, hogy a hispánok, különösképp a feketék republikánusok felé tolódása megmarad-e a közvélemény-kutatások szeszélyének, vagy tartós trendről beszélhetünk-e. A következő hetekben érdemes lesz figyelni ezen alcsoportok mozgását, illetve azokét is, akikért a legnagyobb harc zajlik:

a pártpolitikai spektrum közepén található függetleneket és kertvárosi lakosokat.

Nem véletlen, hogy Harris a demokrata jelölőgyűlésen tartott beszédében elsősorban középutas, minden amerikait megszólító üzenetekkel operált.

Egy biztos: a Donald Trump vezette republikánusok nem fogják könnyed adni magukat, hiszen Harris ringbe szállása előtt már-már borítékolhatónak tűnt az ő győzelmük. Az elnökválasztásig 61 nap van hátra, ám az első államban, Észak-Karolinában két nap múlva az előzetes szavazás is kezdetét veszi.

