Meghökkentő kutatásba kezdtek Oroszországban – Örökké hatalomban maradhat Putyin?

A The Times szerint Oroszországban egy, az elnökhöz közel álló tisztségviselő arra utasította a tudósokat, hogy kezdjenek el dolgozni az öregedés elleni gyógymód megtalálására.

Vlagyimir Putyin immáron majdnem 25 éve vezeti Oroszországot (egy rövid időszakot leszámítva, amikor jobbkeze, Dmitrij Medvegyev „helyettesítette” elnökként, de akkor is valójában Putyin volt az ország valódi vezetője), miközben már túl van azon az életkoron, ami a férfiak számára várható lenne az országban. Egy átlagos orosz férfi körülbelül 67 éves koráig él, miközben az elnök immáron 72 éves. Nyilvánvaló, hogy a vezető korosodása összefüggésben van azzal, hogy az ország különböző intézményei és közigazgatási egységei egyre nagyobb figyelmet adnak az élet meghosszabbítására szolgáló megoldásoknak.

Az orosz egészségügyi minisztérium például az érdeklődését fejezte ki a 3D bionyomtatás lehetősége iránt, ettől azt várják a tudósok, hogy a jövőben képes lesz majd akár komplett szerveket is nyomtatni az emberek számára. Az öregedés elleni „csodaszer” felfedezésének erőltetését azonban nem a tárca jegyzi, hanem Mihail Kovalcsuk, az orosz Kurcsatov nukleáris kutatóintézet vezetője és az Orosz Tudományos Akadémia vezető tagja. A The Times szerint ebben nincs újdonság, mivel ő egyébként is az „örök élet” megszállottja. Ennek ellenére tudni vélik, hogy

Putyin keze is benne lehet a dologban, és a tisztségviselő csak az ő parancsára adta ki az utasítást.

Évek óta pletykák sokasága terjed arról, hogy az orosz elnök súlyos betegségben szenvedne, de az elmúlt hónapokban nem látszottak ennek a jelei a nyilvános megjelenései alkalmával. Olyan pletykák is terjednek viszont róla, hogy rendszeresen fürdőzik olyan vízben, amely a szibériai gímszarvas levágott agancsának kivonatát is tartalmazza. A hiedelem szerint ez a „csodaszer” segít megelőzni az öregedést. A tényleges hatása nem bizonyított.

Az élet meghosszabbítására irányuló kutatások egyébként népszerűek Oroszországban, több neves kutató is igyekezett megtalálni az „örök élet kulcsát”.

Néhányan azonban még azelőtt elhunytak, hogy beszámolhattak volna az áttörésről, ilyen volt a 77 éves korában elhunyt Vlagyimir Khavinson is. Nem a Kreml az első, ahol felmerült a kérdés, Kazahsztánban Nurszultan Nazarbajev akkori elnök már 2010-ben arra utasította a tudósokat, hogy találják meg a hosszú élet titkát, de a most 84 éves egykori vezető még mindig várakozik a megoldásra.

Címlapkép forrása: Shutterstock