Miközben a fél világ Ukrajna meghökkentő sikerét ünnepelte, végveszélybe került egy stratégiai fontosságú város

A háború elején teljesen elképzelhetetlen volt, hogy az ukrán haderő megtámadja Oroszországot és elfoglal egy egész várost a rivális állam területén, így nem meglepő, hogy sokan hatalmas sikerként ünnepelték azt, hogy az 5000-es lélekszámú Szudzsa augusztusban ukrán kézre került. Közben kevés szó esett arról, hogy az orosz hadsereg elfoglalt számos kistelepülés mellett egy 14 ezres kisvárost, Novohrodivkát és felvonultak a stratégiai fontosságú Pokrovszk térségében. Ha az ukrán hadvezetés nem tudja sürgősen stabilizálni a helyzetet a keleti fronton, egyértelműen kijelenthető lesz, hogy sokkal nagyobbat vesztettek Kurszk megtámadásával, mint az oroszok, nemcsak Donyeck megye kerülhet súlyos veszélybe, de Dnyipropetrovszk védelmére is fel kell készülnie az ukrán hadseregnek.

Mi történik most a Donbaszban és miért?

Ukraine weekly update:The Russian advance between Avdiivka and Pokrovsk has accelerated over the past week. Seven further settlements have fallen under Russian control, with an additional four newly contested.1/6 pic.twitter.com/kk9CSYZO9P — War (Mapper) August 30, 2024

2024. augusztus 6-án váratlanul megtámadta az ukrán haderő Oroszország Kurszk megyéjét, gyorsan áttörték az első védvonalakat és benyomultak az ellenséges ország belterületeire. Hitelesnek mondható, független források szerint az ukrán hadsereg jelenleg körülbelül 770 négyzetkilométernyi területet ellenőriz Oroszországon belül, köztük egy 5000-es lélekszámú kisvárost, Szudzsát.

Ahhoz, hogy ez az offenzíva létrejöjjön, az ukrán hadvezetésnek nyilván jelentős mennyiségű erőforrást kellett elvonnia a háború epicentrumából, a Donbaszból, vagy legalábbis úgy kellett dönteniük, hogy a kurszki betörésben felhasznált technikát és emberállományt nem a Donbasz védelmére összpontosítják.

Az ukrán döntéshozók remélték, hogy a kurszki betöréssel elérik, hogy az orosz hadsereg jelentős mennyiségű erőforrást irányítson át a Donbaszból saját területük védelmére. Az elgondolás mögött alighanem az áll, hogy amikor a kurszki betörés előkészületei megkezdődtek, az oroszok már hónapok óta lendületben voltak Donyeck megyében: Avgyijivka elesett és nem sikerült tartósan stabilizálni a védvonalakat a várostól nyugatra haladva, így Kijevnek alternatív megoldásokat kellett keresnie.

Eddig úgy tűnik, a manőver nem jött be: a kurszki frontot az oroszok stabilizálni tudták anélkül, hogy lényeges mennyiségű erőforrást kelljen elvonni a Donbaszból, Moszkva pedig úgy döntött, hogy kihasználják az ukrán képesség-elvonást arra, hogy fokozzák a keleti offenzíva ütemét.

Ennek fejében 2022 óta nem látott területi nyereséget ért el az orosz hadsereg a keleti fronton: nettó 600 négyzetkilométert foglaltak el a megtámadott országon belül csak a nyári hónapokban.

In August, Russia expanded its control in Ukraine by approximately 350 km², marking the largest monthly gain for Russia since August 2022.However, Ukraine crossed into Russia, seizing control of approximately 770 km² an area equivalent to all Russian advances since the end of pic.twitter.com/NyYwByCzh7 — War (Mapper) September 2, 2024

Széljegyzeten érdemes persze megjegyezni: ez a területi nyereség még mindig kisebb, mint az ukrán kurszki offenzíva eredménye, de lényeges különbség, hogy míg az orosz támadás egyik fő célja a Donbasz elfoglalása, Ukrajna nem tud és nem is akar területet megtartani Kurszk megyében.

Jelenleg Pokrovszktól alig 10-15 kilométerre folynak a harcok: orosz katonák vannak Novohrodivkában, Szeljdovében, Orlivkában. A legelső település egyébként a háború előtt 14 ezres lélekszámú volt és harctéri jelentések szerint az orosz haderő lényegében egy puskalövés nélkül el tudta foglalni.

Pokrovszk civil lakosságának kimenekítését egy hete el is kezdték az ukrán hatóságok, a város ostroma bármikor megindulhat.

Miért olyan fontos Pokrovszk?

Ha Pokrovszk (gyorsan) elesik, egyértelműen kijelenthető lesz, hogy Ukrajna túl nagy árat fizetett a kurszki betörésért, hiszen egy olyan, viszonylag nagy méretű várost vesztenének el, amely logisztikai és katonai-stratégiai szempontból is fontosnak mondható. Persze ennyire még nem kell és nem is szabad előre rohanni, hiszen az ukrán hadvezetés most erősítést irányított át a régióba, a háború során pedig többször is látható volt, hogy az ilyen városok ostroma hónapokon át húzódik.

Ettől függetlenül Pokrovszk mindenképpen értékesnek nevezhető, hiszen:

Egy nagyon fontos logisztikai központ, amely több főútvonal metszéspontján fekszik és rendelkezik vasúthálózati összeköttetéssel is. A vasút innen keletre Donyeck város, nyugatra Dnyipropetrovszk megye felé húzódik, közúton pedig Pavlohrad, Dnyipro városok és Donyeck megye ukrán kézen lévő települései felé tudják folytatni a támadást az orosz katonák.

amely több főútvonal metszéspontján fekszik és rendelkezik vasúthálózati összeköttetéssel is. A vasút innen keletre Donyeck város, nyugatra Dnyipropetrovszk megye felé húzódik, közúton pedig Pavlohrad, Dnyipro városok és Donyeck megye ukrán kézen lévő települései felé tudják folytatni a támadást az orosz katonák. A bahmuti harcok során Pokrovszkból érkezett az ukrán erősítés nagy része a vasúton keresztül: ha az oroszok elfoglalják a várost, elvágják Csasziv Jar és Kosztyantynivka legfontosabb utánpótlási útvonalát.

Ha továbbra is a Donbasz megszerzése lesz a fő cél, Pokrovszktól északi irányba haladva, nyugatról tudják az oroszok kerülni a de facto megyeközpontot, Kramatorszk és Szlovjanszk várost.

Pokrovszktól alig 15 kilométerre van Dnyipropetrovszk megye határa , ez egy olyan terület, amit a háború kezdete óta nem tudtak megközelíteni orosz szárazföldi csapatok.

, ez egy olyan terület, amit a háború kezdete óta nem tudtak megközelíteni orosz szárazföldi csapatok. A város már csak méretéből fakadóan is jelentősnek nevezhető: 60 ezres lakossága volt a háború előtt és kiterjedése 30 négyzetkilométer, ekkora település 2023 tavasza óta nem cserélt gazdát, amikor Ukrajna elvesztette Bahmutot. Persze, nyilván, azért nem egy Harkiv vagy Kijev méretű településről van szó, de lényegesen nagyobb, mint azok a falvak és kisvárosok, melyekért az orosz és ukrán katonák az elmúlt másfél évben küzdöttek.

Mi lehet a csata kimenetele?

Ukrainian APC fires on Russian infantry positions on the Pokrovsk direction pic.twitter.com/8X0iWbYWpU — NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2024

Jelenleg nehéz bármit is jósolni azzal kapcsolatosan, hogy mi lesz a Pokrovszkért folytatott küzdelem kimenetele, hiszen a városért vívott csata érdemben még el sem kezdődött.

Racionálisan feltételezhető, hogy az ukrán hadvezetés nem fogja olyan könnyen elengedni a várost, ahogy a térségbeli falvakat tette. Kérdés egyedül az, hogy lesz-e kellő minőségű és mennyiségű erőforrás a város védelmére úgy, hogy közben Szudzsa, Harkiv, Kupjanszk, Luhanszk, Csasziv Jar és Toreck védelmére is koncentrálniuk kell.

Az orosz stratégia kiszámítható: délkeletről előre nyomulnak a város külterületeire, közben keleti és nyugati irányból is bekerítik a települést, elnyesve az utánpótlási vonalakat. A fő prioritás alighanem a Dnyipropetrovszk felé vezető vasútvonal elvágása lesz. Mindeközben a gépesített gyalogság a város agglomerációját fogja támadni, annak érdekében, hogy felőröljék a térség ukrán védőit.

A Mariupolért, Szeverodonyeckért, Bahmutért, Avgyijivkáért vívott csaták azt mutatják, hogy ha az oroszoknak sikerül belekényszeríteniük az ukránokat egy elhúzódó és véres városi csatába, valószínűleg – súlyos áldozatok árán – de nyerni fognak.

Ezzel nyilván Kijev is tisztában van; az ukrán döntéshozóknak ráadásul minden ilyen küzdelem után kevesebb képzett, friss és motivált katona áll rendelkezésére, a humánerőforrások pedig akárhogy is nézzük, ukrán oldalon szűkösebbek.

Kijev többször is merész, kockázatos és meglepő manőverekbe kezdett, annak érdekében, hogy kilökjék az oroszokat a komfortzónájukból, alighanem ilyenre lesz szükség akkor is, ha meg akarják tartani Pokrovszkot.

A tét igencsak jelentős: ha a város elesik, nemcsak Donyeck megye védelme válhat sokkal nehezebbé, de akár Dnyipropetrovszk is veszélybe kerülhet.

Címlapkép forrása: Portfolio