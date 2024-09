Titokban saját pártja is Donald Trump vereségének drukkol?

Zárt ajtók mögött számos republikánus nem bánná annyira, ha Donald Trump korábbi amerikai elnök elveszítené az idei elnökválasztást, ami nemcsak a párt nyíltan Trump-ellenes szárnyára vonatkozik - írja a Politico. A lap szerint a Trump vereségét kívánó republikánusok között vannak olyan, országszerte régóta ismert politikusok is, akik ezt nyilvánosan nem mernék kimondani, de alig várják, hogy lezárják a Trump-korszakot.

A Politico szerzője, Jonathan Martin ma reggel írta, hogy "a Republikánus Párt jövője szempontjából az a lehető legjobb eredmény novemberben, ha Donald Trump veszít, méghozzá alaposan." Martin saját bevallása szerint azt hitte, a publicisztikája kissé "provokatív" lesz, de meglepetésére azt tapasztalta, hogy

sok republikánus egyetértett vele.

A Politico Playbook munkatársai is hasonlóra jutottak, mivel egyes republikánus tisztviselők és konzervatív gondolkodók attól tartanak, hogy egy második Trump-elnökség rossz irányba viheti a pártot.

A szabadpiac-pártiak Trump populista hangvételű, kereskedelmi vámok mellett kardoskodó gazdaságpolitikai tervei miatt aggódnak, és amiatt, hogy a volt elnök eközben elzárkózik a szociális programok és kormányzati kiadások csökkentéséről szóló vitától.

dühét a témával kapcsolatos kusza megszólalásaival és váltakozó álláspontjaival vívta ki, valamint az olyan rögtönzött javaslataival, mint például, hogy a kormánynak kellene finanszíroznia a lombikprogramokat. A kül- és biztonságpolitikai "héják" pedig továbbra is amiatt aggódnak, hogy Trump második ciklusa cserbenhagyhatja az Egyesült Államok szövetségeseit, és felboríthatja a mostani világrendet.

Sokan aggódnak amiatt, hogy Trump milyen hatással van a republikánusok 2028-as győzelmi esélyeire – és hogy mit tehet a párttal a hosszú távú szakpolitikai irányvonal szempontjából

- mondta egy konzervatív vezető a Politicónak.

Ennek ellenére természetesen a Trump-ellenes republikánusok is aggódnak az exelnök esetleges vereségének rövid távú következményei miatt: bár a republikánusok továbbra is biztosak a szenátus visszaszerzésében, ha ez mégsem sikerülne, és a képviselőházat is elveszítenék, a demokraták két évig teljhatalmat szereznének Washingtonban.

viszont egyesek már most kezet ráznának arra, hogy inkább Kamala Harris legyen az elnök, ha cserébe a szenátus republikánus többsége kontrollálhatja az intézkedéseit.

Ráadásul a republikánusok 2026-os félidős választáson is nagyobb eséllyel indulnának a hivatalban lévő elnök ellenzékeként, mint Trump elnökkel a Fehér Házban.

A Politico azonban kiemeli, hogy egyesek reményeire rácáfolva Trump 2020-as veresége után sem vett új irányt a párt.

Ezért véli úgy pár republikánus, hogy a "megtisztulás" érdekében Harrisnek tarolnia kellene,

ami talán megakadályozná a választási csalással való vádaskodás újabb hullámát a volt elnök részéről. Bárhogy is legyen, Trump 2028-ban könnyedén újabb indulásra foghatná a fejét, így néhány párttársa arról is találgatott, lehet mégis jobb lenne, ha idén Trump nyerne, mivel második ciklusa után

2028-ban végre örökké letehetné a lantot.

Ráadásul a hű szavazóbázissal bíró exelnök visszavonulása valószínűleg nem csillapítaná a párt két szárnya, a hagyományos konzervatív és a populista trumpisták közötti viszályt, sőt.

Címlapkép: A republikánus elnökjelölt, Donald Trump volt amerikai elnök lesétál a színpadról, miután beszédet mondott a kampánygyűlésén 2024. július 20-án a michigani Grand Rapidsban. Címlapkép forrása: Getty Images