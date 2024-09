Úgy néz ki, tényleg nagy a baj az ukrán fronton: ostrom alá került Vuhledár

Vuhledár 2022 eleje óta folyamatos támadás alatt van, a település arról vált híressé, hogy védői több átfogó offenzívát is elhárítottak a háború évei során, közben megsemmisítve orosz harcjárművek tucatjait. Az ukránok el is nevezték „vuhledározásnak” azt a manővert, amikor az orosz gépesített gyalogság egyenes oszlopban haladva, alacsony sebességgel próbál közel férkőzni az ellenséges állásokhoz, aknamezőkön keresztül.

Vuhledárt az elmúlt hónapokban nem is célozta nagyobb orosz offenzíva, de látva a Pokrovszk-szektor sikereit, az oroszok az elmúlt néhány nap folyamán ismét elkezdtek mozgolódni a térségben. A várostól északkeletre eső kistelepüléseket a múlt héten foglalták el az oroszok, ma pedig elesett a délnyugatra található Precsisztivka is. Közben arról érkeztek hírek, hogy a légierő több szárnyasbombát dobott le Vuhledárra.

Friss térképek alapján jól látszik: az orosz hadsereg most azon dolgozik, hogy északi és nyugati irányból zárja az ollót, elvágja Vuhledár utánpótlását, majd megostromolja a kisvárost.

South Donetsk directionSituation as of 15:00 on 4 September 2024In the South Donetsk direction in the last few weeks, the AFU assault groups have significantly expanded their zone of control in the area of the T-05-24 highway and on the approaches to Vuhledar. This became pic.twitter.com/MyPotlC6cc