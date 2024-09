Amerikai elnökválasztás 2024: végleg hátat fordított Donald Trumpnak a pártból száműzött nagyágyú

Liz Cheney-t 2022-ben szorították ki wyomingi képviselői pozíciójából a republikánus előválasztáson, 2017 és 2023 között képviselte az államot. Édesapja Dick Cheney, aki 2001 és 2009 között George W. Bush republikánus elnök befolyásos alelnökeként szolgált.

.: As a conservative, as someone who believes in and cares about the Constitution, and because of the danger Donald Trump poses, I will be voting for Kamala Harris @Liz_Cheney