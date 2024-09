Befékeztek az oroszok Pokrovszknál, egy másik fronton viszont épp csak most lendültek neki

Az elmúlt hetekben Kijev növekvő aggodalommal szemlélhette a Donyeck megyében zajló eseményeket, mivel az orosz haderő sorra foglalta el a településeket. Újabban az látszik, hogy az ukrán védelmi erőfeszítések sikerrel jártak itt, ám ennek máshol lehet komoly ára.

A kurszki orosz támadásról pár hét alatt elterelte a figyelmet az oroszok gyors területszerzése a Donbaszban, főleg a 2024 februárjában megszerzett Avgyijivka városától nyugatra értek el jelentős eredményeket az oroszok. A gyors haladásnak köszönhetően elérték Novohrodivka és Szelidove városát is. Úgy tűnt, hogy minden adott lehet a térség egyik legfontosabb közlekedési, logisztikai és katonai közigazgatási központjának, Pokrovszknak az ostromához.

A támadó hadműveletek azonban belassultak, sőt, pár helyen az oroszok vissza is szorultak.

Bár nem is olyan rég még arra lehetett számítani, hogy Moszkva hamarosan akár a háború előtt még 20 ezer főnél is nagyobb Szelidove felett is gyorsan átveszi az irányítást. Az érkező ukrán erősítéseknek köszönhetően viszont komoly ellenállást alakítottak itt ki a védők, így sikerült a támadókat kelet felé kiszorítani a településről. Dél felé tovább haladnak a manőverek, arra kisebb orosz területi nyereségekről lehet beszámolni.

Russian invasion forces captured , and , but were ousted from and for now. #NewsMap — Julian (Röpcke) September 5, 2024

Ahogy a pokrovszki szektorban némileg stabilizálódott a helyzet, úgy változott meg hirtelen Vuhledár környékén a katonai tevékenység megélénkült. Eleinte az orosz alakulatok a várostól északkeletre kezdtek támadni, majd területeket szerezni, majd az egykori bányászközponttól délnyugati irányban értek el áttöréseket. Julian Röpcke német OSINT-elemző (nyílt forráskódú információkat felhasználó kutató) és újságíró tett közzé ezzel kapcsolatban térképet, amelyen az látható, hogy Pavlivkától nyugatra Precsisztivka települést is lassan beveszik (ezt egyébként már tegnap is állították az orosz milbloggerek, mára az ettől is nyugatabbra fekvő Zolota Nivát is megszerezték).

A fejlemények egyrészt egy régóta mozdulatlan frontvonalon mutatnak hirtelen gyors változásokat, valamint látható, hogy egy nagyszabású bekerítő hadművelettel próbálkoznak itt az oroszok.

Critical situation West of Vuhledar where Russian invasion forces entered from the East. #NewsMap — Julian (Röpcke) September 5, 2024

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images