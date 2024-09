Béketárgyalások kezdődhetnek Magyarország szomszédjában - Ezúttal mindkét fél megjelenhet

Karl Nehammer posztjában kijelentette, hogy országa „figyelembe veszi az orosz elnök kijelentéseit az Ukrajnával való béketárgyalásokra való nyitottságáról”, ezért kész a tárgyalások platformjává válni.

Bármely tárgyalásnak előfeltételek nélkül és egyenlő alapon kell lezajlania. Ausztria kész lesz támogatni a nemzetközi jogon alapuló igazságos és fenntartható békét

– jelentette ki a kancellár.

We take note of the Russian presidents statements regarding his openness for peace talks with Ukraine. Any negotiations must take place without preconditions and at eye level. Austria will be ready to support a just and lasting peace based on international law and to serve as {:url}