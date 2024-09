Érdekes videó: lecsapott a rettegett orosz Iszkander rakéta, állítólag semmi sem maradt az ukrán háború sztárfegyveréből

A légicsapásra állítólag Ukrajna területén, Szumi régióban került sor, Rudnevka közelében. Az erősen oroszpárti „Iznanka”-csatorna által közzétett videón állítólag az látható, hogy egy Iszkander-M ballisztikus rakéta csapódik egy ukrán M270-es rakéta-sorozatvetőbe. Utóbbi a HIMARS elődjének tekinthető, annak egy robosztusabb, nagyobb kapacitású változata.

A másodlagos detonációk megerősítik a valódi találatot, ugyanakkor a célpont azonosítása erősen kérdéses (a csatorna szerint 10 katona is életét vesztette).

Another M270 HIMARS destroyed with an air burst from an Iskander near the village of Rudnevka, Sumy region. pic.twitter.com/2RztuwtMte