Felrúgták a paktumot, kormányválság sújthatja a világ egyik legnagyobb országát?

A 2022 márciusában létrejött, és most összeomlott alku keretében az NDP nem lépett koalícióra a Justin Trudeau nevével fémjelzett liberálisokkal, viszont a parlamenti bizalmi szavazásokon támogatta a kormánypártot. Jagmeet Singh bejelentése nem jelenti automatikusan a választások kiírását, de könnyedén azzal járhat, hogy a kanadaiak már a 2025 októberére tervezett választás előtt az urnákhoz járulhatnak - írja a BBC.

Szerdai nyilatkozatában Singh azt mondta, egy jövőbeli bizalmatlansági szavazás a "terítéken lesz", mely esetleges sikere előrehozott parlamenti választások kiírásával járhat. A pártvezető kijelentette, a liberálisok cserben hagyták az embereket és nem érdemelnek újabb esélyt. A legnagyobb veszélynek a Pierre Poilievre vezette konzervatívokat nevezte, aki "megszorítana, hogy többet adjon a nagy cégeknek és vagyonos vezérigazgatóknak."

Singh szerint csak az NDP képes a konzervatívok megállítására.

The deal is done. The Liberals are too weak, too selfish and too beholden to corporate interests to stop the Conservatives and their plans to cut. But the NDP can. Big corporations and CEOs have had their governments. It's the people's time. pic.twitter.com/BsE9zT0CwF