Látványos videó: masszív katonai repülőgépet kapott Magyarország - Megérkezett az első KC-390-es

Megérkezett a Magyar Honvédség első új KC-390 Millennium típusú katonai szállítórepülőgépe ma a kecskeméti légibázisra.

Magyarország összesen két KC-390-es közepes többcélú katonai szállítógépet vásárolt a brazil Embraer vállalattól, az első ma reggel landolt a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kecskeméti támaszpontján.

Az eseményről látványos videót készített a Combatant Blog:

A kormány úgynevezett rámpás szállítógépeket vásárolt a honvédségnek. Ezek a gépek hadműveleti körülmények között is képesek lesznek 26 tonna tömegig nagyméretű terhek, katonai felszerelések, járművek és személyi állomány (80 felszerelt katona vagy 60 ejtőernyős) szállítására.

Különleges kialakítása révén a gép alkalmas betonozott repülőtéren kívüli rossz minőségű (például füves repülőterek) terepviszonyok közötti fel és leszállásra, illetve ejtőernyős légideszant műveletek kiszolgálására is.

A gép képes légiutántöltésre, precíziós, légi teherdobásokra, valamit intenzív ellátásra szoruló betegek/sérültek ápolására szolgáló betegágyak befogadására is. Egy KC-390-es harmincöt méter hosszú, 800 km / óra sebességgel tud repülni, az utazómagassága körülbelül 8000 méter.

Az MTI emlékeztet: új magyar KC-390 katonai szállítógépnek nem ez az első landolása Kecskeméten, hiszen áprilisban már több mint két hetet töltött a repülőbázison, amikor a speciális, NATO kommunikációs eszközök beépítését és ezek validációját végezték el rajta.

A gép Magyarországra a brazíliai gyártási munkálatok befejezését követően tért vissza, immáron véglegesen.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a megnyitón hangsúlyozta: a KC-390-est a tulajdonságai és műszaki jellemzői alapján teszik „a legalkalmasabbá arra a komplex feladatrendszerre, amit egy modern haderőnek teljesítenie kell”.

Kitért arra is, hogy hamarosan megérkeznek a sugármeghajtású, könnyű kiképző-repülőgépek a most már részben magyar tulajdonban lévő cseh gyárból, de a jövőben újabb négy Gripennel is gazdagodik a légierő flottája.

