Színt vallott Putyin: elmondta, melyik jelöltet támogatja az amerikai elnökválasztáson

Ami a jelölteket illeti, erről nem nekünk kell dönteni. Ez az amerikai nép választása. A mi kedvencünk, hogy úgy mondjam, Biden úr volt. De visszalépett a versenytől, és Harris asszonyt ajánlotta támogatásra. És mi ezt fogjuk tenni, támogatni fogjuk őt

– jelentette ki Putyin a Keleti Gazdasági Fórumon Vlagyivosztokban.

Putyin ironikusnak tűnő szavaira a moderátor és a közönség is elmosolyodott, majd az orosz elnök tapsot is kapott, ahogy ez a felvételeken is látszik.

BREAKING Putin: I will support Kamala HarrisPutin: Biden was our preferred candidate and I supported Kamala Harris, so why not do the same and support Harris He mare sure to note Harris' distinctive laugh, saying that it gives the impression everything is under pic.twitter.com/4iBrxHlLoq