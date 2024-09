Akár gyógyíthatatlan betegséget is okozhat az éjszakai fényszennyezés

Az Egyesült Államokban végzett új kutatás szerint összefüggés lehet az éjszakai fényszennyezés és az Alzheimer-kór kialakulása között, különösen a fiatalabb korosztály esetében. A Frontiers in Neuroscience folyóiratban megjelent tanulmány eredményei arra utalnak, hogy a városokban gyakran egész éjszaka világító lámpák kockázati tényezőként szerepet játszhatnak a betegség kialakulásában - jelentette a Medical Xpress

Robin Voigt-Zuwala, a Rush Egyetem Orvosi Központjának docense és a tanulmány vezető szerzője kiemelte, az eredményeik szerint

az Egyesült Államokban pozitív összefüggés van az Alzheimer-kór előfordulása és az éjszakai fényterhelés között, különösen a 65 év alattiak körében.

A kutatók az USA 48 államának fényszennyezettségi térképeit elemezték, figyelembe véve az Alzheimer-kór ismert kockázati tényezőit is, többek között az alkoholfogyasztást, pitvarfibrillációt, elhízást, cukorbetegséget és a depressziót.

Az eredmények azt mutatták, hogy a 65 év felettieknél az éjszakai fényszennyezés erősebben korrelált az Alzheimer-kór előfordulásával, mint a szintén kockázati tényezőnek tartott alkoholfogyasztás vagy az elhízás.

A 65 év alattiak esetében az éjszakai fénynek való kitettség minden más vizsgált tényezőnél erősebb összefüggést mutatott az Alzheimer-betegség kialakulásával.

Ebből a kutatók arra következtetnek, hogy a fiatalabbak érzékenyebbek lehetnek az éjszaka fénynek való kitettségre.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy egyszerű életmódbeli változtatásokkal, mint például sötétítő függönyök vagy szemmaszk használatával csökkenthető az éjszakai fénynek való kitettség. Habár a kutatásnak nem képezte részét, a szakemberek szerint a beltéri világítás is hatással lehet az alvásra, és akár az Alzheimer-kór kialakulására is. Az elektronikus eszközökön ajánlott a kékfény-szűrő alkalmazása és az eszközeink fényerejének megfelelő szabályozása is segíthet a kockázat mérséklésében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images