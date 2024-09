Videó: teljes bekerítés fenyegette az ukrán katonákat Nyú Jorknál, amikor váratlan dolog történt

Az Azov dandár a közösségi médiában osztotta meg a történetet és egy a történtekkel kapcsolatos videót.

The 12th Special Forces Brigade Azov, together with adjacent units, is fighting in the village of New York, Donetsk region.In order to improve the tactical situation in the Toretsk sector, the 12th Special Forces Brigade Azov was engaged in defensive and offensive operations in pic.twitter.com/zMKeaVtO5Z