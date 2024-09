A győzelemért bármit? Kamala Harrist és Donald Trumpot sem kell félteni, ha pálfordulásról van szó

Kamala Harris 2020-as demokrata előválasztási kampánya nem tudott felnőni a magas elvárásokhoz, és nem bizonyult túlságosan emlékezetesnek, azzal a kivétellel persze, amikor épp Joe Bidenbe állt bele. Harris már az első megmérettetés előtt, 2019 decemberében véget vetett a belső konfliktusokkal és bezuhanó támogatottsági adatokkal sújtott erőfeszítésének.

A korábbi ügyész emellett azzal is küszködött, hogy megtalálja a helyét a párt balszárnya (például Bernie Sanders és Elizabeth Warren), illetve a Biden, Amy Klobuchar és Pete Buttigieg által képviselt mérsékeltek között, egy olyan időszakban különösképp, amikor a csúcson lévő Black Lives Matter-mozgalom hatására a bűnüldözési tapasztalata nemhogy előnynek, hanem inkább hátránynak minősült.

Harris végül csak jól jött ki az egészből, hiszen Biden négy éve őt nevezte meg alelnökjelöltjeként, ami ahhoz vezetett, hogy a 2024-es elnökválasztáson az alelnöki posztot betöltő első nő ugrott be a látványosan öregedő elnök helyére.

A változó idők azonban eltérő politikai irányvonal után kiáltottak 2020-hoz képest,

a demokratákat egyesítő Harris pedig nem félt azonnal középre rántani a kormányt a győzelem reményében, ami a hazaszeretettől duzzadó, gyakorlatiasságot ígérő jelölőgyűlési beszédén is érezhető volt. Az alelnök továbbá mellőzte az identitáspolitikai elemeket és az olyan korábbi progresszív prioritásokat, mint például az állami egészségbiztosítás univerzális kiterjesztése.

Harris a 2020-as önmagához képest mára az energia- és a bevándorláspolitika területén mozdult leginkább középre.

Nem kérdés, hogy a fracking betiltása mellett vagyok

- fejtette ki 2019-ben az akkori kaliforniai szenátor a zöld átállás mellett síkra szállva.

A palagáz hidraulikus rétegrepesztéses technikával történő kinyerése (fracking) az amerikai olaj- és földgáztermelés fellendüléséhez vezetett, viszont számottevő a víz- és levegőszennyező hatása, illetve a földrengések gyakoribbá válásával való összefüggése miatt jelentős környezeti és egészségügyi károkozással jár. A kockázatok dacára ma az amerikai olajtermelés körülbelül kétharmada köszönhető a repesztéses eljárásnak.

A négy-öt évvel ezelőtti előválasztási kampányban Harris az azt végül megnyerő Joe Bidennél frackingellenesebb álláspontot képviselt, aki mindössze a gyakorlat korlátozását ígérte: noha azt hangoztatta, hogy elnökként nem fog új engedélyeket kiadni köztulajdonban lévő területre, a Fehér Házban ülve Biden visszatáncolt ettől a kijelentésétől.

A fracking amerikai közvéleménybeli megítélése igazán vegyes a Pew Research Center idei felmérése szerint: az amerikaiak 44 százaléka szeretné a fracking további terjedését látni, de csak minden negyedik demokrata vélekedik így, míg a republikánusok több mint kétharmada támogatja a repesztéses technológia térhódítását.

A fracking egyébként különösen fontos kérdés Pennsylvaniában,

a rozsdaövezet legfontosabb, 19 elektori szavazattal rendelkező ingaállamában. Pennsylvania, ahol felívelőben van az iparág, az Egyesült Államok második legnagyobb földgázexportőrének számít Texas után. Az energiaágazatban dolgozók 2022-ben az állam teljes munkaerejének 4,6 százalékát tették ki, a bányászat és a szénhidrogén-kitermelés pedig közel 18 ezer embernek adott munkát, főleg Nyugat-Pennsylvaniában. A YouGov 2020-as felmérése azt mutatta egyébként, hogy a Philadelphia központú államban az országos tendenciához hasonlóan, fele-fele arányban osztja meg a fracking a lakosokat.

Bár egyetértés ott sincs, tekintve a technológia kiemelt szerepét Pennsylvaniában, illetve azt, hogy a Fehér Házba vezető út tulajdonképpen ezen az államon keresztül vezet, nem volt túlságosan meglepő, amikor a Hill beszámolt arról, hogy

Kamala Harris az idei kampányban ki fog hátrálni a fracking-tilalom melletti korábbi állásfoglalása mögül.

A CNN-nek adott első és eddigi egyetlen elnökjelölti interjújában múlt csütörtökön azt nyilatkozta:

Alelnökként nem tiltottam be a frackinget, és elnökként sem fogom betiltani a frackinget.

Mint mondta, a 2020-as alelnökjelöltsége idején már ezen az állásponton volt, majd hangsúlyozta, a szenátusban alelnökként is rábólintott az engedélyek kiterjesztésére (felsőházi szavazategyenlőség esetén az alelnök szava töri meg a döntetlent). A pálfordulást Harris azzal magyarázta, szerinte a fracking betiltása nélkül is növekedő pályára lehet állítani az ország zöldenergia alapú gazdaságát.

A republikánusok azonnal támadásba lendültek Harris korábbi és megváltozott nézete miatt.

Ellenzi a frackinget, ellenzi az olajfúrást, azt akarja, hogy mindenkinek legyen egy elektromos autója, és azt megossza a szomszédaival

- sorolta némi túlzással élve az alelnök bűnlajstromát nemrég Donald Trump a pennsylvaniai támogatói előtt.

Republican operative texts me this McCormick ad and says, What voters down ballot will be seeing in every Senate race from NV to PA until November: pic.twitter.com/WHXwEWIXTP