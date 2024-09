Térképen az ukrajnai háború frontvonalai: ellentmondásos hírek érkeznek, lehet mégsem álltak meg az oroszok?

Augusztus második felében szinte naponta foglalt el újabb településeket Oroszország a Donbaszban, szeptember elejére viszont belassultak a hadműveletek. A War Mapper friss térképeket tett közzé a frontvonalak állásáról, ám erről nem érkezett Kijev számára megnyugtató kép: az oroszok több területen is sikereket értek el:

war updates: forces have carried out assaults both northeast and west of Vuhledar. To the west they successfully advanced and captured the settlement of Prechystivka increasing the pressure of Vuhledar after the recent successes around Kostyantynivka.(1/7) #Ukraine