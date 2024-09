Drámai felvételek: öt ikonikus hely, amelyet már soha többé nem láthatsz eredeti pompájában

A Közép-Ázsiában található Aral-tó egyike azon szomorú példáknak, amelyeken látható, hogy a meggondolatlan emberi tevékenység egy impozáns és ökológiailag is nagyon fontos környezeti képződmény eltűnéséhez vezethet. A sós vizű tó valaha a világ 4. legnagyobb tava volt a maga 68 ezer négyzetkilométeres vízfelületével, mára azonban a négy részre szakadt állóvíz összesített területe nagyjából 17 ezer négyzetkilométerre zsugorodott.

Az 1960-as években elkezdődő, rohamos zsugorodása előtt a tó több nagyméretű halfajnak is otthont adott, köztük kifejezetten ott őshonos pisztráng és tokhalféléknek. A helyi lakosság jelentős része halászattal foglalkozott, rengetegen költöztek a vidékre, hogy a halfeldolgozó üzemekben találjanak állást, de sokan éltek meg az egyre fejlődő turizmusból.

A korábban hatalmas, lefolyástalan tó

kiszáradásáért a kutatók egyértelműen a Szovjetunió idején végzett meggondolatlan mezőgazdasági tevékenységet tartják felelősnek.

A tavat tápláló két folyó, az Amu-darja és a Szir-darja már a szovjet időszak előtt is fontosak voltak a környék mezőgazdasága számára, ugyanis a száraz, sivatagos területeken elengedhetetlen a megfelelő öntözés. A helyiek a 19. században gátakat és csatornákat építettek, amelyek hatására egyre kevesebb víz jutott el a tómederig.

A Szovjetunió vezetése a gyapotot a mezőgazdaság egyik kulcságazatává kívánta tenni, ezért az 1960-as évekre

az Aral-tavat tápláló folyók vizét egyre nagyobb mértékben kezdték el a sivatagba vezetni, ahol aztán többek között gyapot-, dinnye és rizsföldek öntözésére használták fel.

A drasztikus környezeti beavatkozás rövid időre sikert is hozott: Üzbegisztán az 1980-as években a világ egyik legnagyobb gyapot-exportőrévé vált és még '90-es években is a második volt az Egyesült Államok mögött. Mindeközben azonban az Aral-tó egyre csak veszített vízfelszínéből.

A környék ökoszisztémája nagy változáson ment át. A korábbi burjánzó vízi élővilág több faja teljesen kihalt, vagy a kihalás szélére sodródott. Az egykor népes városok lakossága pedig megcsappant. A korábbi mederfenékről a szél hatalmas mennyiségű port és sót képes felkapni, amely a levegőminőség mellett a környék mezőgazdaságát is rontja. A nagy vízfelület hűtő hatása sem érvényesül már a területen, ahol egyre gyakoribbá válik az extrém hőség.

A klímaváltozás ugyan egy globális, egész bolygónkat érintő problémának tekinthető, nem ugyanolyan mértékben érinti a Föld egyes részeit. A sarkkör például egyes kutatások szerint négyszer, az európai kontinens magashegysége, az Alpok pedig kétszer gyorsabban melegszik a globális átlagnál.

Az Alpok hegycsúcsai és völgyei között kanyargó gleccserek népszerű turistalátványosságnak számítanak,

az elmúlt évek drasztikus felmelegedése miatt azonban rengeteg európai gleccser került nagy veszélybe.

Ezek közé tartozik a svájci Alpokban található Rhône-gleccser is. Az egykor 9 kilométer hosszú jégtömeg az elmúlt 120 évben nagyjából 1300 métert veszített a hosszából.

Leginkább akkor válik feltűnővé a gleccser közelmúltbeli drasztikus változása, ha korábban készült fényképeket vetünk össze friss fotókkal. Idén nyáron Duncan Porter X-felhasználó (korábban Twitter) posztja járta be az internetet, aki sokkoló képeket tett közzé a gleccserről.

A 15 éve készített fotón látható óriási jégtömegnek mára már csak a töredéke maradt meg, kopár sziklákat és gleccsertavat hagyva maga után.

Fifteen years minus one day between these photos. Taken at the Rhone glacier in Switzerland today.Not gonna lie, it made me cry. pic.twitter.com/Inz6uO1kum