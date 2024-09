Orosz katonai drón csapódott be Lettországban

Rinkevics elmondta, hogy a vizsgálatok jelenleg is tartanak, és szoros kapcsolatban állnak szövetségeseikkel.

Ugyanakkor felhívta rá a figyelmet, hogy az ilyen és ehhez hasonló incidensek száma egyre csak nő a NATO keleti szárnyán, ezeket pedig közösen kell kezelnie a katonai szövetségnek.

Russian military drone has crashed in the Eastern part of Latvia yesterday. There is an ongoing investigation. We are in close contact with our allies. The number of such incidents is increasing along the Eastern flank of NATO and we must address them collectively. {:url}