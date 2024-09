Elképesztő felvételek: sorra csaptak le az amerikai fegyverek a kulcsfontosságú orosz hídra, szinte semmi sem maradt belőle

Elsőként egy amerikai gyártmányú irányított légibombával, majd ezt követően HMARS rakéta-sorozatvetőkből indított GMLRS-rakétákkal támadta az ukrán haderő a Szejm fölött átvezető hidat, a támadást követően járhatatlanná vált az átkelő.

Tovább folytatódik a macska-egér játék a Szejm fölött átvezető hidak és pontonhidak körül. A kurszki régióban található gluskovoi járás különlegessége, hogy nyugatról és délről Ukrajna, északról pedig a Szejm folyó határolja. Egyetlen szárazföldi összeköttetése Oroszországgal keletre található, de azt a területet az ukrán katonák elfoglalták.

Vagyis Oroszország nem tud máshogy utánpótlást juttatni a közel 1000 négyzetkilométernyi területen állomásozó 2-3 ezer orosz katonának, csak a Szejmen átvezető hidakon. Így ezek a hidak (és az újonnan felépített pontonhidak) az ukrán haderő kiemelt célpontjai.

Az ukrán erők még augusztus végén mértek a karizsi hídra légicsapást, elsőként az Amerikai Egyesült Államoktól kapott JDAM-ER irányított légibombával (a JDAM-ER egy olyan, „buta bombákra” szerelhető kiegészítő, amely szárnyakat, és GPS-navigációt tartalmaz, ennek segítségével a „felokosított” bomba pontossága és hatótávolsága is drasztikusan megnő).

Footage of a Ukrainian strike with (said to be) US-made JDAM-ER guided bomb on the same bridge on the Seym river in Kursk Oblast of Russia. https://t.co/HCh0qCSdgH — Status-6 (Military) September 9, 2024

Ezt követően az oroszok egy videót töltöttek fel a múlt héten arról, hogy kisebb páncélos járművekkel továbbra is képesek átkelni a súlyosan megrongálódott hídon:

/22. Russians crossing the critically damaged bridge over the Seym river in Karyz. https://t.co/xAUNoGFTtL — Special (Kherson) September 5, 2024

Ukrajna pedig köszönte szépen az információt, és vasárnap három darab, HIMARS rakéta-sorozatvetőből indítható GMLRS-rakétával ismételte meg a támadást, a híd immáron teljesen használhatatlanná vált, ismét ellehetetlenítve az ukrán határon állomásozó orosz erők utánpótlását:

A trio of Ukrainian HIMARS-launched GMLRS rockets slam into a Russian mobile bridging unit over the damaged Seym River Bridge at Karyzh, Kursk Oblast. Ukrainian forces continue to destroy bridges connecting Russian forces south of the Seym. pic.twitter.com/yqyFUxjGqn — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 8, 2024

Egy orosz alakulatnak rettenetes nagy szerencséje volt, a hídtól alig pár száz méterre filmezték le a rakéták becsapódását:

This video from the ground of the Karyzh bridge over the Seym river, Kursk region, in Russia appeared. It shows the moment of the strike.Had to re-upload the post. pic.twitter.com/vV3yNPRIbm — Tendar (@Tendar) September 9, 2024

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images