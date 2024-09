Nagy bajban az ukrán haderő: két területen is bekeríthetik a katonákat az oroszok

Az elmúlt hetekben Moszkva a frontvonal több szakaszán is jelentős támadást indított Ukrajnában, ezeken áttöréseket is sikerült elérni, most pedig komoly veszély fenyegeti az ukrán védelmet.

Az orosz haderő Pokrovszknál és Vuhledárnál is jelentős haladást tudott felmutatni az elmúlt hetekben, az ukránok visszaszorultak több területről. Bár az előbbi esetében több beszámoló is úgy fogalmazott, hogy sikerült megállítani a nyomulást, sőt, egyes esetekben még vissza is sikerült szorítani őket. Ez Szelidovo városánál valósult meg, ettől délebbre viszont továbbra is folyamatosan szereznek újabb területeket az oroszok. A haladás egyben azt is jelenti, hogy itt kialakulhat egy úgynevezett „zsák” vagy „katlan”, ahol az ukrán védőket egyetlen oldalt leszámítva minden oldalról oroszok vesznek körül. Az ilyen területeket hadi szempontból nagyon nehéz megvédeni, főleg azért, mert az oroszok arra törekedhetnek, hogy teljesen körülzárják a térségi védelmet. Amennyiben ez sikerülne, az nagyon komoly gondot jelentene Ukrajnának, mivel komoly veszteséget szenvedhetnének el.

Russian forces advanced in Hrodivka on the Pokrovsk front and captured Vodiane, northeast of Vuhledar. https://t.co/59b1hFDKa6 — Rob (Lee) September 8, 2024

A terület itt ráadásul nem is ideális számukra, mivel mezőgazdasági területekről van szó, sík terepen. A következő időszakban arra lehet számítani, hogy az ukránok innen fokozatosan kivonják a csapataikat, és

a biztonságosabb Ukrajinszk – Hirnyik vonalra húzódnak vissza, mivel itt a településeknél könnyebb dolguk van megállítani az oroszokat.

A másik ilyen terület a dél-donyecki Vuhledárnál van, ezt a bányásztelepülést már gyakorlatilag a háború eleje óta igyekeznek az oroszok elfoglalni. Több alkalommal is indult már támadás a város ellen, de mindannyiszor sikertelenül. Most mással próbálkoznak a támadók: igyekeznek nyugat és észak felől teljesen bekeríteni a települést, itt is visszavonulásra kényszerítve a védőket. Az ukránok számára kétségbeejtő lehet, hogy az oroszok mindkét irányban egyre több sikerről tudnak beszámolni. A legutóbb észak felől vették be Vodijane falut, ezzel közelebb kerültek a teljes elszigeteléshez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images