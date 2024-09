Rybar: átszakadt a frontvonal Kupjanszknál, törnek előre az oroszok

A város a 2022-es invázió óta rendszeres támadás alatt áll, már több alkalommal is gazdát cserélt. Eleinte az oroszok foglalták el, majd 2022 őszén az ukránok egy ellentámadással visszafoglalták. Ettől kezdve folyamatosak voltak itt az összecsapások, mivel a frontvonal mindössze néhány kilométerre húzódott a várostól. Moszkva több alkalommal is vonta itt össze a csapatokat, hogy aztán elfoglalják a stratégiai fontosságúnak tartott települést, de ezek eddig nem vezettek sikerre. A térséget tartották a kulcsnak ahhoz, hogy az Oszkil folyón átlépve nyugat-északnyugat felé haladva Harkiv felé tudjanak támadást indítani.

Az erőfeszítések ellenére a frontvonal csak minimálisan mozgott a térségben az elmúlt két évben, most viszont változás tapasztalható: Kupjanszktól délre áttörtek az oroszok és haladnak a folyó felé.

Kupyansk-Svatove directionSituation as of 6 pm on September 8, 2024In the Kupyansk-Svatove direction, Russian forces continue the offensive on several sectors of the front, where the Russian Armed Forces also have significant successes.️After consolidating in the pic.twitter.com/hYY4bfPQ9E