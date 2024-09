Hatalmas támadás érte Moszkvát, három helyen is átszakadt a front - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Portfolio 2024. szeptember 10. 14:44

Ma hajnalban jelentős dróntámadás indult Oroszország területe ellen, Moszkvát is találat érte. Az orosz légvédelem 144 drón lelövését jelentette, ez a háború eddigi legnagyobb ilyen jellegű támadása. Közben az orosz katonák Vuhledár, Pokovszk és Kupjanszk térségében is nyomulnak előre, egy nap alatt 4 települést is elfoglaltak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.