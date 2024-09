Kigördült a frontra az ukránok hazai fejlesztésű csúcspáncélosa - Csúnyán megszórta az oroszokat

Friss videó jelent meg az X-en (korábban Twitter), amelyen egy ukrán BTR-4-es látható bevetés közben. A hazai fejlesztésű pszh alaposan megszórja az orosz állásokat.

A drónról, illetve a páncélos legénysége által készített videókon az látható, amint az ukrán pszh egy mezőn keresztül megrohamozza az oroszok egyik állását, amiket jól meg is soroz a 30 mm-es gépágyújával.

Combat footage from the first-person view. IFV is destroying russian positions during the assault.: Khoryv Battalion pic.twitter.com/JByUXF8iwD — Defense (of) September 9, 2024

A BTR-4 Bucefal a szovjet/orosz BTR-széria korábbi járművein alapul, azoknál azonban modulárisabb, és valamivel mozgékonyabb is. Az ukrán katonák kifejezetten szeretik a páncélosokat, amelyek a BTR-80-as és 90-es szériáknál jobb túlélési eséllyel vonulhatnak harcba. A páncélosról egyébként az iraki fegyveres erők is elismerően nyilatkoztak, akik az Iszlám Állam ellen vetették be őket.

Pszh-hoz mérten a BTR-4 elég komoly fegyverzettel van felszerelve: a 30 mm-es gépágyú mellett egy 7.62-es géppuskát és 4 páncéltörő rakétát is kapott (két páncéltörő rakéta feláldozása esetén egy 30 mm-es öntöltő gránátvető is felszerelhető rájuk).

A BTR-4-esekről itt írtunk bővebben:

Erényeitől függetlenül valószínű, hogy az ukrán BTR-4-es állomány jelentős része már odaveszett a háborúban:

a harcokba az elsők között beszálló páncélosokból 103 darabot már biztosan elveszített Kijev, a teljes gyártási szám pedig valahol 250-300 között mozoghat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images