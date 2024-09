Kína váratlan helyen lökte ki az Egyesült Államokat a nyeregből: ez nagyon fájhat Washingtonnak

A J-10C-k 2004-ben álltak a kínai légierő szolgálatába, ezek egy olyan egyhajtóműves, deltaszárnyas többcélú vadászgépet takar, amelyet gyors manőverezésre terveztek. Kairó legnagyobb érve a keleti technológia mellett viszont az lehetett, hogy Peking versenyképes áron kínálja megvételre a vadászgépeket. A nyilvánosságra hozott technikai adatok szerint 2200 km/h maximális sebesség elérésére és 3200 km-es hatótávolságra képes. A célzókapszulákkal, lézerirányítású bombákkal és levegő-levegő rakétákkal felszerelhető járművek

ideális választásnak tűntek Egyiptom számára, hogy leváltsák az elöregedő amerikai F-16V típusú gépeket.

A döntés hátterében ennél összetettebb okok is állnak, a Közel-Kelet katonai hatalma szeretné diverzifikálni a védelmi beszerzéseit. Egyiptom az elmúlt években Franciaországtól és Oroszországtól is szerzett be vadászgépeket, a J-10C-k pedig ennek a sokoldalú légierőnek lehetnek a legújabb tagjai. Ezen felül viszont a globális versenyfutás egy újabb állomása is egyben, mivel szimbolikus értékkel bír, hogy éppen az amerikai gépeket váltják le a nagy rivális, Kína technológiájára. A lépés egyben azt is jelzi, hogy Kairó elmélyíti a kapcsolatait Pekinggel. Az arab hatalom döntését az is befolyásolhatta, hogy aggódnak Washington közel-keleti politikája miatt. Az Egyesült Államok kiáll Izrael mellett a gázai hadműveletekben, ám az elhúzódó háború egyre több kétséget szül a muszlim világban.

Kairó változó politikai hozzáállását jelzi, hogy az ország 2024-ben csatlakozott a BRICS-hez, amely egyértelműen a „globális dél” súlyának növelését célozza. A fórum kifejezetten alternatívát szeretne nyújtani a „nyugati világrenddel” szemben, legfontosabb országa pedig a felemelkedőben lévő Kína. Peking számára komoly fegyvertény lehet ez a bevásárlás, hiszen így Pakisztán után Egyiptom lehet a második ország ahová exportálni tudja a járműveket.

Kairó beruházásai még nem biztos, hogy véget érnek ennél a pontnál, ugyanis a Közel-Kelet hatalma érdeklődését fejezte J-31-es ötödik generációs kínai lopakodó vadászgépek iránt is.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons via Doomych