Koronavírus: nagy károkat okozhatott a covid-járvány a gyerekek agyában

Az eddigi kutatások már rámutattak, hogy a koronavírus-járvány és a lezárások jelentős hatással voltak a tinédzserek mentális egészségére és szociális életére. Egy új tanulmány szerint a nagyfokú stresszhatás miatt egyes serdülők agya a szokásosnál gyorsabban öregedett a világjárvány alatt. A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban megjelent kutatás kimutatta, hogy a lányok agya átlagosan 4,2 évvel, a fiúké pedig 1,4 évvel öregedett gyorsabban - számolt be a CNN