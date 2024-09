Még hogy a játékkonzolok semmire sem jók - A Valve csúcstermékével most például géppuskákat lehet irányítani!

Az ukrán Sablja (szablya) távirányítású fegyverplatform aránylag új konstrukció, az első példányokat tavaly tavasszal kapták lencsevégre.

A Sablja platformon eddig nyugati fegyvereket láthattunk: amerikai M2 Browning .50-es kaliberű nehézgéppuskákat és belga-amerikai FN MAG/M240 általános rendeltetésű géppuskákat, ugyanakkor nagyon valószínű, hogy a Kijev számára nagy mennyiségben elérhető szovjet PK géppuskák befogadására alkalmas verziók is léteznek.

Ukrainian remote-controlled turret Shablya with Valve's Steam Deck portable gaming console as a remote control, installed with M240 machine gun. pic.twitter.com/EPfNmD6aSp