Olyan nagy a szárazság, hogy második világháborús náci hadihajók emelkedtek ki dunai hullámsírjukból

A Prahovóban láthatóvá vált hajók a náci Németország fekete-tengeri flottájához tartoztak. Ezeket a németek maguk süllyesztették el, amikor visszavonultak az előrenyomuló szovjet csapatok elől. A roncsok alacsony vízállás idején akadályozhatják a folyami közlekedést.

A folyómederben szétszórt hajók némelyikének még mindig megvannak a tornyai, parancsnoki hídjai, törött árbocai és csavarodott hajótestei, míg mások többnyire a homokpadok alatt fekszenek.

Sztellik Endre, a Duna-Dráva Nemzeti Park parkőre az egyik hajóról azt mondta:

Még mindig nem tudjuk, hogy pontosan mi ez. Amit látunk, és sajnálatos, hogy a roncs egyre fogy, mivel az emberek érdeklődnek iránta, és a roncs egyes részei eltűnnek.

A hétfői, majd a hétvégére várható esőzések miatt a Duna most nagyon alacsony vízszintje várhatóan jelentősebben emelkedni fog, és a hajóroncsok újra elmerülnek hullámsírjukban.

