Olyan szoros a verseny, hogy minden egyes szó számíthat – Elérkezett Trump és Harris összecsapása

Noha Joe Biden elnök várakozásokat alulmúló júniusi szereplése után a nagy lelkesedést generáló Kamala Harris alelnök visszahozta a súlyos vereséggel fenyegető szakadék széléről a demokratákat,

csodát tenni ő sem volt képes.

A közvélemény-kutatások alapján a Fehér Házért zajló küzdelem kifejezetten szoros, és könnyen lehet, hogy még a legutóbbi, 2020-as elnökválasztásnál is jóval kiélezettebb párharcra kell számítanunk, amelyet pár tizedszázaléknyi különbségek dönthetnek el a kulcsfontosságú billegő államokban.

A CNN adatújságírója, Harry Enten arra jutott, hogy

több mint 60 éve az idei lehet a legszorosabb elnökválasztási kampány,

mivel a korábbiakkal ellentétben egyszer sem fordult elő, hogy az egyik jelölt legalább három hétig 5 százalékpontot meghaladó arányban vezesse a mezőnyt. Ahogy Enten kiemeli, ha csak egyetlen ponttal tévesztenék el a felmérések a kulcsfontosságú csatatérállamok végeredményét, a győztes kiléte máris megváltozna.

This is the closest presidential campaign 60+ years. The race has been consistently close in a way I've never seen. If the polling is off by a single point in the key swing states, the winner would flip. The bottom line is this election is up for grabs with 2 months to go. pic.twitter.com/vmZH3PIVxR