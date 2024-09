Az ukrán források is elismerik: gyorsan megváltozott a helyzet Kurszknál, megkezdték az oroszok az ukránok kisöprését

Ukrajna még augusztus elején indított váratlanul nagyszabású akciót Oroszország kurszki területei ellen, ahol gyorsan jelentős területek felett vették át az irányítást. Úgy tűnik, Moszkva megelégelte a jelenlétüket.

Először az orosz milbloggerek számoltak be arról, hogy jelentős katonai hadműveletbe kezdtek az oroszok Kurszk megyében. Később az ukránok haditudósítók is elismerték, Moszkva valóban nagyszabású akciót indított az ukrán állások felszámolására a térségben. Az érintett rész a benyomulás balszárnya, Korenovo kisváros térsége. Ez a rész korábban azt a veszélyt tartogatta magában, hogy az ukránok itt képesek lehetnek több ezer orosz védőt bekeríteni, mivel észak felől szétlőtték a Szejm folyó összes hídját, majd ezt követően a sebtében felállított pontonhidakat is.

Az átkelőket ért rendszeres támadások ellenére Moszkva képes volt utánpótlást küldeni a területre, innen indult meg az első jelentős ellentámadás is.

Az akció azonnal hozott eredményeket, több területet is visszafoglaltak az oroszok, ezzel megszüntetve a térségi szorult helyzetüket.

A jelentések beszámoltak arról, hogy egy komoly páncélos konvoj tart Sznagoszt irányába. Tegnap este az orosz Rybar már arról számolt be, hogy a térségben bekerítés fenyegeti az ukránokat.

️Дійсно, ситуація на лівому фланзі нашого угрупування на Курщині погіршиласяКацапи розпочали активні штурмові дії, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки. Ще один удар відбувся з Кореньово, яке втратили нещодавно, на Снагость. pic.twitter.com/ULEcWtIpLz — DeepState (UA) September 10, 2024

Korábban több katonai szakértő is úgy vélte, hogy Kijev váratlan benyomulása csak ideiglenesen tartható Kurszknál, ám ennek ellenére hetekig nem lépett Moszkva. Úgy tűnik, most hozták meg a döntést, hogy megszüntetik az ukrán ellenőrzést az orosz megye déli területén.

