Drasztikusan bekeményít az időjárás Magyarországon

Könyörtelenül vet véget az időjárás a nyárnak: míg múlt héten a 30 fok feletti hőmérsékletek taroltak, a mostani hétvégén egyes helyeken 10-13 fokot mérhetünk nappal.

Mai friss előrejelzésében azt írja a HungaroMet, hogy éjszaka eleinte kiderül az ég, de a keleti tájakon pára, köd képződik, míg nyugatra frontfelhőzet érkezik, amely csütörtökön lassan araszol kelet felé, így a Dunántúl döntő részén erősen felhős vagy borult lesz az ég.

Jelentős mennyiségű eső hullhat - elsősorban a Nyugat-Dunántúlon - a front csapadékzónájából, amely holnap késő estig a Duna vonaláig juthat.

Előterében délen, délnyugaton egy-egy zivatar kialakulhat. Ezzel szemben keleten sok napsütés várható. Holnap a Dunántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérsékletet döntően 10 és 15 fok között várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 22 és 29, de a Dunántúl északnyugati felén ennél jóval alacsonyabban, 14 és 20 fok között alakul, a nyugati határ mentén reggel, délelőtt áll be a maximum-hőmérséklet.

A hétvége azonban úgy tűnik, újabb csapadékhullámot hoz, és ezzel jelentős hőmérséklet-visszaesést is.

Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, de helyenként szakadozottabb lesz a felhőtakaró. Több helyen számíthatunk esőre, záporesőre. A Dunántúlon az északnyugati szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Keleten jobbára mérsékelt marad a délnyugati, déli szél. A minimum 6 és 11 fok között alakul. A maximum 11 és 18 fok között valószínű, a tartósan csapadékos tájakon lesz a hűvösebb, ahol átmenetileg elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet, ott pedig az enyhébb idő.

Ezt követőn vasárnap is jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak átmeneti felszakadozások lehetnek. Többfelé várható eső, zápor, főleg a Dunántúlon nagyobb mennyiség is hullhat. A nagyrészt északnyugati irányú szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon viharos lökések kísérhetik, a Dunától keletre mérsékeltebb lesz a légmozgás. A minimum-hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul. A csúcsérték 10 és 18 fok között várható, a tartósan csapadékos tájakon lesz a hűvösebb, ahol átmenetileg szakadozottabb lesz a felhőzet, ott a legenyhébb.

