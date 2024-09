Elmondta Európa erős embere, mire van szükség az ukrajnai békéhez

Olaf Scholz német kancellár újfent egy Oroszország részvételével tartott nemzetközi békekonferencia megtartását sürgette az ukrajnai háború lezárására szerdán Berlinben, a német parlamentben mondott beszédében.

Scholz hangsúlyozta, hogy olyan békekonferencia megtartására van szükség, ahol Oroszország is helyet kap a tárgyalóasztalnál.

Hozzátette: egészen addig támogatni kell Ukrajnát, ameddig szükséges.

Elismerte ugyanakkor, hogy egyes német szavazók ellenzik Németország Ukrajnának nyújtott katonai támogatását, és emiatt a közelmúltbeli választásokon olyan pártokra szavaztak, amelyek kifejezetten ez ellen kampányoltak.

A kancellár kifejtette: mindent megtesznek azért, hogy a kierőszakolt béke vagy fegyverletétel helyett az igazságos béke megteremtésének lehetőségeit kutassák, és tiszteletben tartsák Ukrajna integritását és szuverenitását.

Scholz már a ZDF német közszolgálati televíziónak vasárnap adott interjúban is hangoztatta, hogy álláspontja szerint a következő békekonferenciába Oroszországot is be kellene vonni. Akkori kijelentéseit heves kritika fogadta, különösen a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusai részéről, akik azzal vádolták meg a szociáldemokrata kancellárt, hogy kihátrált Ukrajna támogatása mögül, és béketárgyalásokra akarja rákényszeríteni a kijevi vezetést.

