„Nem eszünk macskákat és kutyákat” – üzente a német kormány Trumpnak a vita után

Trump a vitában azt állította, hogy Németország megpróbált egy fenntarthatóbb energiatermelésre áttérni, de kudarcot vallott a fosszilis tüzelőanyagok feladásával, és egy éven belül visszatértek a normál erőművek építéséhez.

A Zöldek vezette német külügyminisztérium Trump szavaira így reagált:

Tetszik, vagy sem, Németország energiarendszere teljesen működőképes, több mint 50 százaléknyi megújuló energiával. És mi bezárjuk, és nem építjük a szén- és nukleáris erőműveket. A szénről legkésőbb 2038-ig leválunk.

X-üzenetét a német külügyminisztérium azzal zárta:

Utóirat: Mi sem eszünk macskákat és kutyákat.

Like it or not: Germanys energy system is fully operational, with more than 50% renewables. And we are shutting down not building coal & nuclear plants. Coal will be off the grid by 2038 at the latest. PS: We also dont eat cats and dogs. #Debate2024